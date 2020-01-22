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華為據傳囤積一年份外國零組件 慎防美國緊縮出口管制

2020-01-22 17:00經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

華為據傳正在囤積外國零組件。圖／路透社
華為據傳正在囤積外國零組件。圖／路透社
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多方消息人士透露，中國大陸電信大廠華為正忙著為核心的電信設備事業囤積價值多達一年份量的外國供應零組件，趕在市場普遍預期美國最快在下月緊縮技術含量出口限制前提早因應。

日經亞洲評論引述多方消息人士報導，華為在全球的採購預算約700億美元，目前正把採購重心放在更具戰略性的4G和5G路由器、網路交換器與基地台業務領域，至於關於智慧手機事業領域的採購則較為次要。

知悉華為想法的一名消息人士表示：「對華為來說，為電信設備業務囤積零件也較為容易，因為不需要像智慧手機一樣進口那麼多零件。」 在2019年，華為智慧手機出貨量為2.4億支，相較下，基地台的出貨量則以數千萬計。

華為和其供應商擔心，美國的新措施可能等同於把華為隔離於美國技術之外，這也凸顯出，即使美中兩國上周已簽署第一階段貿易協議，但兩國間的全球科技與軍事霸權之爭依然沒有消退。華盛頓一直認為華為的5G設備事業是一大安全疑慮，擔心華為基地台被廣泛採用後，可能因存有「後門」而遭中國間諜駭客入侵，進而危及整個電信網絡。華為則持續否認會造成安全風險。

路透、彭博資訊等媒體先前就曾報導，美國政府據傳將緊縮規定，把出口華為的美國技術與成分含量限制門檻從25%緊縮至10%，日經則報導，華為方面擔心新規定將把門檻緊縮至10%甚至0%，就像伊朗所面臨的制裁措施。

此外，產業人士、亞洲政府官員與律師認為，美國的相關出口禁令可能會擴大到包括應用材料（Applied Materials）、Lam Research和KLA集團等公司所生產用於製造晶片的美製設備。

駐華盛頓律師克拉克（Harry Clark）透露，據他所知，美國政府很快將調整出口管制規定，而且還考慮將管制範圍擴大至微電子硬體設備種類，包括生產設備。

若美方的禁令擴大，將衝擊為華為智慧手機供應玻璃基板的美企康寧、日本Sony、液晶顯示器供應商日本顯示器（Japan Display）、南韓的樂金顯示器（LG Display）與三星，以及台灣晶圓廠台積電與聯電。

日經報導還指出，華為也已要求台灣的印刷電路板製造商欣興電子 （Unimicron）與南亞科協助華為在中國大陸建立新產能，以生產用於4G和5G基地台、伺服器與交換器的高規格材料。

一名供應商主管表示：「華為正要求許多供應商乾脆把生產移到中國。他們認為最安全的方法是在中國製造盡可能多的零件。」

華為台積電駭客

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