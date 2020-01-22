雖重於回收 可口可樂仍不停產塑瓶

可口可樂作為全球最具規模的飲料產業，應當主動負起社會責任，落實塑料瓶回收的責任。(photo by Coca-Cola) 分享 facebook 減塑議題在全球各地延燒，如何降低塑料對環境的危害一直是各大企業必須正視的問題。但21日，可口可樂永續部門的發言人比阿‧佩雷斯卻在達沃斯會議上表示，考量因應消費者的消費習慣，可口可樂不會放棄一次性塑膠瓶的生產。雖然她也強調回收塑瓶的重要性，但只提及了目標，沒有提出實際辦法。

因應消費習慣

據《BBC》報導，可口可樂永續部門的發言人比阿‧佩雷斯於21日的世界經濟論壇表示，可口可樂公司不會停止塑料瓶裝的生產，因為消費者對塑料瓶裝的輕量、密封、方便等特性愛不釋手。

「不容納消費者的需求，就沒有生意可言。當設計瓶裝的方向改為回收和創新，必須給予消費者機會和我們一起改變。」可口可樂永續部門的發言人比阿‧佩雷斯說道。她也提出，如果只使用鋁罐及玻璃瓶裝，將會大大增加製造過程的碳足跡，開發塑料瓶完善的回收機制才是正確解法。

飲料產業高汙染

據環保組織《擺脫塑縛》(Break Free from Plastic) 在2019年發布的全球估計中指出，飲料產業是汙染性最高的產業。可口可樂去年內就生產了300萬噸的塑膠包裝—相當於每分鐘生產20萬個塑膠瓶。

可口可樂公司曾承諾，2030年將要達到完全回收自己生產的廢棄塑料瓶，並達到50%再利用率。然而有人質疑回收過的廢棄塑料瓶，最後還是會回到掩埋場，然而回到掩埋場的塑料才是造成環境汙染的最大元兇。雖然比阿‧佩雷斯也表示環境目標應該盡早達成，不過並未提及不達標會負責，讓外界擔心最後淪為空話。

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