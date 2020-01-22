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全球失業人口上升 報告：埋示威引線

2020-01-22 16:42台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

國際勞工組織表示，許多人之所以找不到適當的工作，原因在於「就業歧視與不平等」，女...
國際勞工組織表示，許多人之所以找不到適當的工作，原因在於「就業歧視與不平等」，女性的就業率僅47%，男性則為74%。(Photo by Wikimedia Commons)
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全球有將近5億人口無力養家餬口！聯合國國際勞工組織20日公布的報告指出，由於近來全球經濟成長放緩，失業人口增加約250萬人，為近10年來首見，而許多人之所以找不到適當的工作，原因在於就業歧視與不平等。此外，報告也指出，高失業率也在許多國家引發示威。

就業歧視與不平等

根據《衛報》報導，國際勞工組織的報告指出，在全世界57億勞動人口中，超過4億7千萬的人口正處於失業或低度就業（工時過低以至於無法滿足生活需求）的狀態，其中更有1.19億的人已放棄尋找工作，此外，也有6.3億的勞工身處極度貧困或日薪低於3.2美金。

國際勞工組織指出，由於近來全球經濟成長放緩，失業人口增加約250萬人，為近10年來首見。國際勞工組織總幹事賴德表示，許多人之所以找不到適當的工作，原因在於持續且顯著的「就業歧視與不平等」，例如女性的就業率僅47%，男性則為74%。由於上億人無法適才適用，全世界因此失去了巨大的潛在經濟和社會利益。

高失業率引發示威

《德國之聲》報導，賴德也指出，近來世界各地延燒的示威運動和高失業率脫離不了關係，例如黎巴嫩和智利去年爆發的示威，其中年輕人的高失業率是導火線之一，而全球正在失業中的年輕人（15歲至24歲）高達2.67億人。

根據《衛報》報導，世界經濟論壇19日公布一份「社會流動指數」報告，報告中指出隨著科技時代到來，全球的不平等正在加劇，造成的後果包含身處底層的人喪失尊嚴、政治上的疏離感以及更薄弱的社會網絡。此外，更平等的社會對整體社會是有益的，據估計每增加社會流動指數10分，GDP也會上升4.4%。

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失業

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