美印擬簽迷你貿易協議 可能調降蘋果、杏仁、高階手機等稅率

消息人士透露，美國與印度官員正在準備一份局部的貿易協議，有望在美國總統川普下月可能訪印度期間公布。印度官員也說，這項協議可能調降美國進口蘋果、杏仁、高階手機等貨物的關稅稅率。

華爾街日報報導，一名美國前政府官員形容這是份「迷你協議」，有助舒緩美國對印度貿易和經濟措施的長期疑慮，並讓印度重獲美國的貿易優惠待遇，可把數十億美元免關稅產品運往美國。

印度電訊報也報導，一名印度商務部高級官員說：「雙方已有進展，可能在（川普2月）訪問期間宣布。」印度商務部長戈雅上周說，與美國對一些迫切議題的協商，已進入後期階段。官員表示印度可對超過50種美國產品調降關稅。

美國與印度正在交涉川普可能訪問新德里的事宜，日期尚未敲定，取決於美國參議院對總統彈劾案的審理進展。

知情人士透露，這份協議的規模將無法與近來的美墨加協定（USMAC）及美日貿易協議相提並論，也不太可能包括雙方相互調降關稅。美國希望印度移除對心臟支架與人工膝關節的價格上限、處理美國對智財權的疑慮，並尋求擴大允許美國農產品與乳製品進入印度市場。

印度官員透露，印度將在協議中繼續開放美國乳製品進口，但限制是乳牛不得食用葷食飼料，也可調降對美國醫療器材的關稅，但維持價格上限。印度另一名官員說，雙方一直敦促彼此調降關稅，包括印度對美國一些電子產品、電信設備、手機與汽車徵收的關稅，以及美國對印度鋼鐵與鋁進口品徵收的關稅。