武漢肺炎疫情恐慌影響市場料「劇烈而短暫」

新型冠狀病毒從中國傳入美國後，投資人紛紛回顧以往突發的公共衛生事件，設法從中探索這次疫情會給市場造成多大殺傷力。

美國股市周二下跌，最早出現在中國、且有死亡案例的新型冠狀病毒在美國傳出首例，引發對潛在經濟影響的疑慮。道瓊工業指數下挫152點，標普500指數和那斯達克綜合指數跌幅在0.2%至0.3%之間。

亞股今天上午反而轉而上漲，日本東證股價指數（Topix）漲0.2%，香港恆生指數漲0.5%。標普500指數期指也止跌回升，漲0.2%。

Marketfield資產管理公司執行長Michael Shaoul在致客戶的報告中寫道，回顧一下過去疫情爆發時市場的表現，還是有幫助的。他說，「儘管新病毒爆發初期市場反應強烈，但對亞洲當地市場的影響可能是短暫的，就算後來被證明與SARS疫情一樣嚴重且處理失當。市場的最終方向看起來依然與當地的貨幣和財政政策息息相關。」

富達國際2006年進行的一項關於流行病對股市影響的研究發現，投資人通常的確會做出反應，但很難細分公共衛生事件的具體影響程度。已往的這些事件可能加劇市場波動，但並沒有改變整體上揚趨勢。

例如，1997年爆發的禽流感適逢亞洲金融危機，之後又發生了俄羅斯債務違約和長期資本管理公司（LTCM）倒閉事件。儘管如此，標普500指數在1997年仍上漲了31％，並在之後的兩年也取得了兩位數的漲幅。

富達強調，2003年SARS疫情在整個亞太地區感染了上千人，MSCI太平洋（日本除外）指數當年初下跌了13％，但全年卻上漲逾40％。在美國，標普500指數在當年的6月至8月跌幅高達4.6％，但全年攀升26％。

「我們無法就流行病對股市表現的影響得出固有結論，」富達分析師寫道：「股票市場對未知事件做出的反應不可預測；但是，不應孤立地看待這類事件，而應與其他市況結合起來。」

2006年的這項研究之後，投資人又相繼遇到豬流感和伊波拉等疫情。2009年4月美國衛生官員確認首例豬流感死亡病例，標普500指數在這個月下跌了幾天，但全月上漲了9.4％。2014年10月對伊波拉疫情的疑慮四起，但標普在當年第4季上漲超過4％。

到目前為止，對美國股市的影響大都局限於亞洲和向亞洲出售產品的跨國公司。歐洲奢侈品公司、亞洲消費和旅遊業相關公司股價下挫。一些製藥公司和口罩及防護用品製造商的股價飆升。