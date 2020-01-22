武漢肺炎疫情恐慌影響市場料「劇烈而短暫」
新型冠狀病毒從中國傳入美國後，投資人紛紛回顧以往突發的公共衛生事件，設法從中探索這次疫情會給市場造成多大殺傷力。
美國股市周二下跌，最早出現在中國、且有死亡案例的新型冠狀病毒在美國傳出首例，引發對潛在經濟影響的疑慮。道瓊工業指數下挫152點，標普500指數和那斯達克綜合指數跌幅在0.2%至0.3%之間。
亞股今天上午反而轉而上漲，日本東證股價指數（Topix）漲0.2%，香港恆生指數漲0.5%。標普500指數期指也止跌回升，漲0.2%。
Marketfield資產管理公司執行長Michael Shaoul在致客戶的報告中寫道，回顧一下過去疫情爆發時市場的表現，還是有幫助的。他說，「儘管新病毒爆發初期市場反應強烈，但對亞洲當地市場的影響可能是短暫的，就算後來被證明與SARS疫情一樣嚴重且處理失當。市場的最終方向看起來依然與當地的貨幣和財政政策息息相關。」
富達國際2006年進行的一項關於流行病對股市影響的研究發現，投資人通常的確會做出反應，但很難細分公共衛生事件的具體影響程度。已往的這些事件可能加劇市場波動，但並沒有改變整體上揚趨勢。
例如，1997年爆發的禽流感適逢亞洲金融危機，之後又發生了俄羅斯債務違約和長期資本管理公司（LTCM）倒閉事件。儘管如此，標普500指數在1997年仍上漲了31％，並在之後的兩年也取得了兩位數的漲幅。
富達強調，2003年SARS疫情在整個亞太地區感染了上千人，MSCI太平洋（日本除外）指數當年初下跌了13％，但全年卻上漲逾40％。在美國，標普500指數在當年的6月至8月跌幅高達4.6％，但全年攀升26％。
「我們無法就流行病對股市表現的影響得出固有結論，」富達分析師寫道：「股票市場對未知事件做出的反應不可預測；但是，不應孤立地看待這類事件，而應與其他市況結合起來。」
2006年的這項研究之後，投資人又相繼遇到豬流感和伊波拉等疫情。2009年4月美國衛生官員確認首例豬流感死亡病例，標普500指數在這個月下跌了幾天，但全月上漲了9.4％。2014年10月對伊波拉疫情的疑慮四起，但標普在當年第4季上漲超過4％。
到目前為止，對美國股市的影響大都局限於亞洲和向亞洲出售產品的跨國公司。歐洲奢侈品公司、亞洲消費和旅遊業相關公司股價下挫。一些製藥公司和口罩及防護用品製造商的股價飆升。
美國三天長周末結束後，標普500指數開低。航空公司股率交通運輸股下跌，在中國銷售商品的奢侈品製造商股價也欲振乏力。指數在午盤反彈，後來在美國疾控中心證實華盛頓州出現首例新型冠狀病毒感染病例後跌至盤中低點。
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