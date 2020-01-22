貝佐斯手機被駭 認定沙烏地王儲傳的影片藏病毒

亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）手機2018年被駭，金融時報22日報導，貝佐斯雇用的科學鑑識專家團隊認為，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）使用的WhatsApp帳號與本案有直接關係，團隊對此結論有「中等至高等」的信心。

貝佐斯手機2018年5月1日收到穆罕默德王儲WhatsApp帳號傳來看似無害事實上卻含有惡意檔案的影片之後，立即開始祕密分享大量數據。

兩人出席洛杉磯一場晚宴時交換號碼，穆罕默德當時赴美和一些美國頂尖執行長見面，希望吸引他們投資沙國。數周後，穆罕默德透過WhatsApp傳送這段影片。

報導指出，兩人關係因沙國記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）之死急轉直下。哈紹吉經常在貝佐斯擁有的華盛頓郵報專欄批評穆罕默德王儲的專制領導。華郵報導哈紹吉2018年10月如何在沙國駐伊斯坦堡大使館被沙國秘密小組殺害後，貝佐斯和華郵被沙國推特小組盯上。

美國小報揭露貝佐斯婚外情後，貝佐斯團隊去年表示，有很大的信心認定沙國駭入貝佐斯的手機並且得到私人資訊。不過，近期的科學鑑定分析是第一個直接指涉穆罕默德所使用WhatsApp帳號的證據。

衛報報導，穆罕默德王儲吸引更多西方投資人的努力可能受影響。美國國安會前中東專家米勒（Andrew Miller）表示，王儲可能認為，如果掌握貝佐斯把柄，可以影響華郵的哈邵吉案報導。

金融時報報導指出，由FTI諮詢公司網路專家法蘭特（Anthony J Ferrante）領導的科學鑑定專家團隊指出，貝佐斯經WhatsApp收到王儲影片檔案數小時內，「大量且未經授權數據從手機流出，擴大且持續了數月」。手機流出的數據約數十GB，但明確內容和用途目前不詳。

貝佐斯發言人拒絕回應評論要求，但表示貝佐斯正與「主管機關合作」。