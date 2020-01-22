親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

武漢肺炎疫情升溫 我女足不排除棄賽奧運資格賽

武漢台商發燒9天返台就醫被罵翻 中央指揮中心這樣說

搶奪更多市佔 美國人造肉品牌Beyond Meat將進駐中國市場

2020-01-22 16:13楊又肇

美國人造肉品牌Beyond Meat稍早確定加入中國植物性食品產業聯盟，預計會在今年第一季進駐中國市場。

分享

依照中國植物性食品產業聯盟秘書長薛岩透露，Beyond Meat品牌人造肉預計最快會在今年第一季進駐中國市場，現階段已經進入進口食品申請流程，未來將會先開放線上銷售管道，同時也會在後續開放實體門市通路銷售。

不僅Beyond Meat，包含英國Quorn在內人造肉品牌也計畫進駐中國市場，預期在中國龐大人口市場挖掘更多植物性肉品發展機會。

目前Beyond Meat最大競爭對手Impossible Foods雖然因為產能問題與麥當勞終止合作，因而喪失每年可能超過2.5億塊人造肉銷量機會，但由於Impossible Foods才剛結束在CES 2020展出活動，依然有可能以此獲取更多全球市場訂單 (尤其中國市場訂單)，因此Beyond Meat宣布加盟中國植物性食品產業聯盟，預期也是為了增加更多市場銷售機會。

除了以植物性肉品製作漢堡肉，Beyond Meat旗下產品還包含香腸、碎肉塊與絞肉製品，但整體銷售依然是以漢堡肉作為主打產品，同時強調改良配方將使人造肉更具肉味，並且擁有豐富肉汁感。

而進駐中國市場，不僅以進口方式引進旗下產品，Beyond Meat也預期與中國境內品牌如双塔食品洽談合作，透過在地供應豌豆蛋白質原料，藉此推動在地生產的人造肉產品。

以科爾尼咨詢公司 (A.T.Kearney)製作市場研究報告指稱，人造肉市場預期在2040年達60%市佔，而在60%佔比中更有25%比例的人造肉是以植物蛋白質成分製作，因此在植物農作產品生產豐富的美國、中國均開始積極投入人造肉市場布局。

近年來不少業者積極投入人造肉市場布局，原因在於人造肉將有機會改善現行食物供給問題，同時也能因應未來氣候變化肉品供應問題，甚至也能改善人體對於必要營養吸收效率，因此吸引不少市場關注，並且預期成為具有龐大市場發展潛力產品。

另一方面，市場認為人造肉也能改善傳統肉品供應附帶的動物豢養、土地佔用，以及相關環境污染、環境資源損耗等問題，同時也能一併改善動物屠宰等問題，以及相關成本考量問題。

由於被認定有龐大市場發展潛力，因此人造肉目前也吸引不少科技業者、名人投資，同時製作方式也從過往以植物性素肉製造方式，逐漸發展為從培養皿直接以幹細胞"生"出肉質的技術，但現階段新技術能培育肉塊尺寸並不大，僅能用作碎肉等產品製作，同時相關製作成本也還是較高，因此市場目前還是維持以植物性蛋白質肉品製作為主。

不過，對於人造肉的看法，一般消費者的接受度似乎還是呈現兩極化發展，部分使用者甚至擔心自己吃到培養皿生成的肉品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

肉品品牌漢堡

延伸閱讀

陸商務部：希望美方為擴大對陸出口創造條件

雲林蔬菜肉品 春節供貨穩定

年節期間蔬果肉品價量均穩定 張麗善請大家安心...

摩斯推新品、李嘉誠也出手 素肉風潮吹向亞太市...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

雖重於回收 可口可樂仍不停產塑瓶

2020-01-22 16:44

全球失業人口上升 報告：埋示威引線

2020-01-22 16:42

繼土耳其、南非後 馬來西亞開東南亞今年降息第一槍

2020-01-22 16:37

最暢銷！iPhone 11稱霸年底購物季

2020-01-22 14:24

氣囊缺陷 豐田、本田召回610萬車

2020-01-22 14:02

豐田召回 和泰車聲明 不影響台灣

2020-01-22 14:01

美印擬簽迷你貿易協議 可能調降蘋果、杏仁、高階手機等稅率

2020-01-22 13:59

美股下跌 航空、旅遊股打噴嚏

2020-01-22 13:16

政府支出挹注 南韓上季經濟意外走強 最壞時候已過

2020-01-22 11:47

貝佐斯手機被駭 認定沙烏地王儲傳的影片藏病毒

2020-01-22 10:01

彭博：蘋果擴大向台積電下單 以滿足iPhone 11強勁需求

2020-01-22 09:57

武漢肺炎 衝擊亞股

2020-01-22 02:05

數位稅爭議停火 美法免除貿易戰

2020-01-22 00:41

南韓1月晶片出口回溫 製造業復甦動能增強

2020-01-22 00:39

簽完巴黎協定… 財團加碼投資石化業1.4兆美元

2020-01-22 00:11

全球FDI總額 探十年低點

2020-01-22 00:08

美法達協議 數位稅大戰停火

2020-01-22 00:08

世界經濟論壇／環保少女 再批菁英無作為

2020-01-22 00:06

保險業投資 引進「溫度評分」

2020-01-22 00:06

綠天鵝襲擊 恐引爆金融危機

2020-01-22 00:06

世界經濟論壇 川普上演自誇秀

2020-01-21 23:56

川普稱美經濟正前所未有地繁榮 專家拿出這數據狠打臉

2020-01-21 23:22

國際勞工組織：全球失業率降不下來 明年甚至可能轉升

2020-01-21 21:13

瑞士阻幣值攀升 避險天堂陷危機

2020-01-21 19:05

AI規範美歐不同調 專家：建核心共識

2020-01-21 17:36

武漢肺炎引發恐慌拋售？ 分析師提點如何趨吉避凶

2020-01-21 17:26

空巴推「機票衍生商品」交易

2020-01-21 00:03

三星盧泰文 接掌智慧機業務

2020-01-21 00:03

中東動盪 油價站上65美元

2020-01-20 23:34

IMF 下修全球經濟預測

2020-01-20 23:26

美國、印度擬簽迷你貿易協議

2020-01-20 23:25

不只台灣 美日韓大學也面臨裁併潮

2020-01-18 22:00

伊朗空難 烏航總裁：從沒懷疑自家航空釀墜機

2020-01-11 18:11

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10
看更多

熱門文章

被問「會想念哈利與梅根嗎？」 卡蜜拉愣了一下這樣說

2020-01-21 19:50

小布高喊安妮絲頓吸引注意 金童玉女終於同框

2020-01-21 20:01

貝佐斯手機被駭 認定沙烏地王儲傳的影片藏病毒

2020-01-22 10:01

川普稱美經濟正前所未有地繁榮 專家拿出這數據狠打臉

2020-01-21 23:22

伊朗國會議員懸賞9千萬元 盼有人能行刺川普

2020-01-21 21:20

川普對陸加徵關稅 不鬆口

2020-01-21 23:28

武漢肺炎引發恐慌拋售？ 分析師提點如何趨吉避凶

2020-01-21 17:26

向歐洲開戰！ 川普用對付中國招數 威脅對歐洲車課關稅

2020-01-22 10:43

小男孩傻盯女子胸部 肯德基廣告挨批「性別歧視」急道歉

2020-01-22 14:12

彭博：蘋果擴大向台積電下單 以滿足iPhone 11強勁需求

2020-01-22 09:57

影／童貝里在台下！川普達沃斯批氣遷「末日預言家」

2020-01-22 13:26

阻醉父施暴 16歲女兒挺身護母慘遭淋汽油燒至毀容

2020-01-22 09:29

綠天鵝襲擊 恐引爆金融危機

2020-01-22 00:06

阻引渡孟晚舟 律師辯非雙重犯罪

2020-01-22 00:19

俄國密探偽裝水電工 企圖竊聽達沃斯論壇內容被逮

2020-01-21 22:45

川普出席達沃斯論壇 自賣自誇美國經濟「我們又贏了」

2020-01-21 22:45

武漢肺炎 衝擊亞股

2020-01-22 02:05

風波暫告一段落 哈利飛加拿大享天倫之樂

2020-01-21 18:19

超可愛！柴犬主人創蜜柑身長計算法 日網友爭相模仿極像邪教儀式

2020-01-22 09:09

陸駐美大使：企圖阻擋中國實現統一的勢力 不可能得逞

2020-01-22 10:38

天外飛來橫禍！ 少年脖子遭尖嘴怪魚刺穿

2020-01-22 13:26

川普說與習近平「彼此相愛」 第二階段談判即將展開

2020-01-21 19:45

再拿數據佐證！童貝里籲：有效因應氣候危機時間不多了

2020-01-21 17:36

閨密梅根淡出王室 小威廉絲澳網記者會拒答

2020-01-21 20:35

數位稅爭議停火 美法免除貿易戰

2020-01-22 00:41

美財長米努勤：美中第二階段協議將再取消部分關稅

2020-01-21 19:44

iPhone 11稱霸美國年底購物季 成為最暢銷iPhone機型

2020-01-21 22:28

哈利梅根揮別王室 紀念品5折出清

2020-01-22 14:31

美國旅行禁令名單引爭議 川普擬增加7國

2020-01-22 15:44

北韓批美國不談非核化 揚言將不遵守停止核試承諾

2020-01-21 22:13

世界首富貝佐斯手機 傳被沙國王儲植入木馬程式盜取個資

2020-01-22 15:25

免疫研究新發現 英團隊：可望治療所有癌症

2020-01-22 01:04

洗澡像置身雲中 這款蓮蓬頭竟讓庫克一試成金主

2020-01-21 23:43

兩岸對話困難重重 蔡英文致函教宗譴責中國

2020-01-22 12:38

美法達協議 數位稅大戰停火

2020-01-22 00:08

美籲中加入核武對談 北京無動於衷

2020-01-22 10:39

瑞士阻幣值攀升 避險天堂陷危機

2020-01-21 19:05

中共給柏林自由大學一教授職位出資 校友呼籲澄清

2020-01-21 21:16

全球FDI總額 探十年低點

2020-01-22 00:08

一到加拿大 哈利就和梅根狀告狗仔侵害隱私

2020-01-22 16:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top