搶奪更多市佔 美國人造肉品牌Beyond Meat將進駐中國市場

美國人造肉品牌Beyond Meat稍早確定加入中國植物性食品產業聯盟，預計會在今年第一季進駐中國市場。

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依照中國植物性食品產業聯盟秘書長薛岩透露，Beyond Meat品牌人造肉預計最快會在今年第一季進駐中國市場，現階段已經進入進口食品申請流程，未來將會先開放線上銷售管道，同時也會在後續開放實體門市通路銷售。

不僅Beyond Meat，包含英國Quorn在內人造肉品牌也計畫進駐中國市場，預期在中國龐大人口市場挖掘更多植物性肉品發展機會。

目前Beyond Meat最大競爭對手Impossible Foods雖然因為產能問題與麥當勞終止合作，因而喪失每年可能超過2.5億塊人造肉銷量機會，但由於Impossible Foods才剛結束在CES 2020展出活動，依然有可能以此獲取更多全球市場訂單 (尤其中國市場訂單)，因此Beyond Meat宣布加盟中國植物性食品產業聯盟，預期也是為了增加更多市場銷售機會。

除了以植物性肉品製作漢堡肉，Beyond Meat旗下產品還包含香腸、碎肉塊與絞肉製品，但整體銷售依然是以漢堡肉作為主打產品，同時強調改良配方將使人造肉更具肉味，並且擁有豐富肉汁感。

而進駐中國市場，不僅以進口方式引進旗下產品，Beyond Meat也預期與中國境內品牌如双塔食品洽談合作，透過在地供應豌豆蛋白質原料，藉此推動在地生產的人造肉產品。

以科爾尼咨詢公司 (A.T.Kearney)製作市場研究報告指稱，人造肉市場預期在2040年達60%市佔，而在60%佔比中更有25%比例的人造肉是以植物蛋白質成分製作，因此在植物農作產品生產豐富的美國、中國均開始積極投入人造肉市場布局。

近年來不少業者積極投入人造肉市場布局，原因在於人造肉將有機會改善現行食物供給問題，同時也能因應未來氣候變化肉品供應問題，甚至也能改善人體對於必要營養吸收效率，因此吸引不少市場關注，並且預期成為具有龐大市場發展潛力產品。

另一方面，市場認為人造肉也能改善傳統肉品供應附帶的動物豢養、土地佔用，以及相關環境污染、環境資源損耗等問題，同時也能一併改善動物屠宰等問題，以及相關成本考量問題。

由於被認定有龐大市場發展潛力，因此人造肉目前也吸引不少科技業者、名人投資，同時製作方式也從過往以植物性素肉製造方式，逐漸發展為從培養皿直接以幹細胞"生"出肉質的技術，但現階段新技術能培育肉塊尺寸並不大，僅能用作碎肉等產品製作，同時相關製作成本也還是較高，因此市場目前還是維持以植物性蛋白質肉品製作為主。

不過，對於人造肉的看法，一般消費者的接受度似乎還是呈現兩極化發展，部分使用者甚至擔心自己吃到培養皿生成的肉品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》