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洗澡像置身雲中 這款蓮蓬頭竟讓庫克一試成金主

2020-01-21 23:43經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

蘋果執行長庫克鮮少將精力與金錢投資蘋果以外的產品，但五年前試用一款特殊蓮蓬頭後，竟一試成金主，也破天荒成為這家新創企業的最佳代言人。

號稱讓人洗澡時「彷彿置身雲霧」的Nebia，在21日推出更小巧且便宜的新一代蓮蓬頭，定價從目前的499美元降至199美元。鋁製的Nebia蓮蓬頭不但超省水，還能維持水溫，簡約的設計就像出自蘋果之手。

Nebia蓮蓬頭的發明者溫特（Philip Winter）為了圓夢，在2014年搬到舊金山，並說服體育館在淋浴間裝設這款蓮蓬頭。為了瞭解使用效果，他一大早便守候在更衣室內。結果竟在帕羅奧圖市（Palo Alto）的體育館內，巧遇每天早上有健身習慣的庫克。

溫特回憶，當他問及這位蘋果執行長是否有意投資時，庫克深受環保效益吸引。儘管首批原型相當「粗糙」，庫克還是對產品前景感到興奮，因為這是衛浴市場少有的創新。自此，庫克在往後五年成為Nebia的最大支持者，並參與隨後幾輪融資。根據CrunchBase，這家新創企業總共籌得800萬美元資金。

溫特並未透露庫克的投資額，只說「數目龐大」。Nebia另一位不具名的創辦人強調，庫克全部都是自掏腰包，且從未收到來自蘋果的正式幫助。此外，庫克還傳授領導全球最大科技企業的心路歷程，並指點Nebia有關供應商的知識，以及將用戶體驗、設計及永續視為首要之務。溫特回憶：「他的電子郵件內容非常長、細膩且字字珠璣。」

庫克還建議溫特，要尋找其他看見商品價值的投資人，而不是只追求快速回報的創投。Google前執行施密特（Eric Schmidt）也是Nebia投資人之一。

Nebia環保又好用的蓮蓬頭設計，擄獲蘋果執行長庫克的芳心。圖片取自Nebia臉...
Nebia環保又好用的蓮蓬頭設計，擄獲蘋果執行長庫克的芳心。圖片取自Nebia臉書
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