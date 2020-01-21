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iPhone 11稱霸美國年底購物季 成為最暢銷iPhone機型

2020-01-21 22:28經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

iPhone 11系列成為2019年年底購物季最受歡迎的機款，其中基本款iPhone 11最受民眾青睞，銷量是iPhone 11 Pro系列的一倍以上。

根據美國消費者情報研究機構（CIRP），在去年第4季，iPhone 11系列占全美iPhone銷售的69%。其中基本款iPhone 11是系列中最暢銷的機型，占iPhone總銷售量的39%，Pro和Pro Max則分別占15%。

CIRP表示，上季銷售強勁在市場意料之中，因為最新機型通常是新機發布當季的銷售主力。但與2018年同期相比，iPhone 11系列銷售盛況更勝當年新推出的iPhone X系列，當時iPhone XR、XS及XS Max占整體iPhone銷售的65%。

和2018年依樣，2019年三款新機中仍以售價最低的iPhone 11銷售占的比率最高，不過平價機和高階機銷售分布較先前平均。CIRP共同創辦人洛維茲（Josh Lowitz）說：「與2018年iPhone XS系列剛上市時的成績相比，iPhone 11 Pro和Pro Max在最近這一季占整體銷售的比率相對較高。」

CIRP估計，美國iPhone的加權平均零售價為809美元，高於2019年第3季的783美元，但低於2018年第4季的839美元。CIRP共同創辦人萊文（Mike Levin）說：「iPhone 11 Pro系列的較高訂價無疑有幫助，但與去年同規格的iPhone XR相比，還是被iPhone 11的較低定價抵銷。」

萊文還指出，購買更高儲存空間的趨勢正在降溫，除了三分之二購買iPhone 11 Pro系列的消費者會選擇256GB和512GB的儲存空間，選擇入門款64GB的消費者超過一半。相較下，「在一年前，逾半數用戶傾向購買容量升級的iPhone。」

美國各類型iPhone在2018年和2019年的銷售占比。圖片取自CIRP
美國各類型iPhone在2018年和2019年的銷售占比。圖片取自CIRP
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蘋果新推出的iPhone 11系列手機，由左而右是11 Pro Max、11 P...
蘋果新推出的iPhone 11系列手機，由左而右是11 Pro Max、11 Pro和 11。路透
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