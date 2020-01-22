數位稅爭議停火 美法免除貿易戰

法國總統馬克宏（左）與美國總統川普（右）同意針對科技業「數位稅」的爭議停火。 （路透） 分享 facebook

繼美中貿易戰停火之後，法國總統馬克宏與美國總統川普也同意針對科技業「數位稅」的爭議停火，即今年內兩國都不會相互實施懲罰性關稅。

法國去年決定將對美國的Google、蘋果與亞馬遜等科技巨擘開徵數位稅；川普立即祭出「三○一條款」，威脅將對二十四億美元的產品加徵報復性關稅，標的包括法國酒類、乳酪與化妝品，稅率最高可達百分之一百。針對美國的威脅，法國政府警告美國若加徵關稅，歐盟將予以報復。

法國總統馬克宏二十日表示，他已與美國總統川普針對此一問題做過「了不起的討論」，但未說明細節。他推文指出，「我們將協力達成一項良好的協議，以避免關稅升高」。

川普也回覆馬克宏，表示「好極了」，但未提供更多訊息。

白宮的說明相當低調，僅表示「兩位領導人同意這對數位服務稅談判全面成功相當重要」，兩人還「討論其他雙邊議題」。但白宮發言人與美國貿易代表署都未證實川普已取消他之前宣布將對法國採取的關稅措施。

法國外交人士表示，法、美兩國及歐盟夥伴國仍將繼續談判到二○二○年底，希望能達成一項全球性架構，以確保科技業者繳納適當金額的稅捐。法國政府仍希望以符合經濟合作與發展組織的討論模式，找出解決方案。

美、歐之間「數位稅」可能停火，將有助拆除美、歐之間貿易戰的引信。

美、法兩國財政部長之前已進行數周協商，才獲得「停火」希望。

法國財長勒梅爾表示，「現在有了兩國總統的協議，以避免關稅升高，並避免了貿易戰。」但他也說，數位稅談判仍然艱辛，因為魔鬼就藏在細節中，「必須解決細節問題」。