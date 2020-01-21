基金業者：經濟衰退 有利大規模資金轉抱ETF

ETF發行商預期，經濟長期走下坡將刺激大規模資金流向ETF。美聯社 分享 facebook

鑒於2008年全球金融危機至今的狀況，以及指數股票型基金（ETF）具備成本相對低的優勢，包括先鋒集團（Vanguard）在內的資產管理公司預期，經濟長期走下坡將刺激大規模資金轉進ETF。

美國ETF產業歷經多年爆發性成長後，規模已達到4.5兆美元，但如今開始顯露疲態；2019年資產規模膨脹32%，但新募集的基金降至五年最低，遭清算的情況也暴增。

美國經濟正處於超過一世紀以來最長擴張期，唱衰者也就隨之與日俱增。但華爾街有一群人，面對愈是不利的情勢，他們就愈振奮。這群人就是ETF的發行商。愈來愈多發行機構認為，經濟情勢若出現大幅修正，將使共同基金管理的數百億美元資金出逃，然後「錢」進ETF。

美國先鋒集團ETF產品經理鮑爾斯（Rich Powers）去年底說：「我們知道市場將在某個時間點走下坡，同時可能催生另一股動能，像金融危機就曾經是促使『買盤湧入ETF的最大催化劑』。」

隨著投資人逐漸轉入ETF等被動管理式基金，先鋒及貝萊德（BlackRock）等基金公司自金融危機以來表現亮眼。儘管經濟一旦衰退，勢必會終止股市多頭的步伐，ETF也會隨著投資人退場而萎縮；但對基金經理人而言，這股短暫的陣痛最終將帶來長期報酬，這是因為經濟走下坡也會導致共同基金面臨贖回潮，進而促使資金流向較便宜的ETF。

Toroso投資公司共同創辦人韋努塔（Michael Venuto）說：「新資產湧入將提振ETF成長，我們講的是正從共同基金流出的14兆美元。」根據Toroso在2018年的研究，歷史顯示股市回檔向來有利於資金流向ETF。例如，雷曼兄弟在2008年9月破產後，許多主動型基金的投資人，開始轉向低成本的被動式基金。彭博彙整的數據顯示，在金融危機爆發後的三個月內，近640億美元蜂擁至股票型ETF；一年後流入總資金逾660億美元。

相較之下，美國投資公司協會（ICI）的數據顯示，雷曼兄弟破產後的一個季度，流出股票共同基金的資金規模達1,090億美元。投資人在隨後九個月僅挹注150億美元資金，仍遠不及2007年高達730億美元的流入額。

轉向被動式基金的另一部分原因是成本。晨星（Morningstar）2018年的研究顯示，主動型基金的投資費用是被動型的4.5倍；彭博數據顯示，每投資1,000美元ETF的成本最低為20美分，大大吸引對主動式基金失望的投資人。

稅也是因素之一。投資人會基於擔憂資本利得稅增加，因此在景氣好時賣出共同基金的動機減弱，但經濟衰退將侵蝕獲利並創造退場的強烈動機。當股市復甦後，投資人可以選擇買進成本較低的ETF，而非成本高且績效不佳的共同基金。