國際勞工組織：全球失業率降不下來 明年甚至可能轉升

國際勞工組織（ILO）的最新數據顯示，金融危機之後，全球失業率連續下滑九年，如今已趨於穩定，但由於全球經濟成長趨緩，明年可能小幅回升。

ILO在20日公布的年度報告中指出，2019年全球失業率持平於5.4%，換算下來約有1.88億人找不到工作。預估2020年情況大致維持不變，但到了2021年失業率則可能上升至5.5%。

ILO表示，「這意謂在2009年至2018年間失業率不斷下滑，但如今似乎已降不下來了」，主要是因為全球經濟成長趨緩，尤其是製造業。

即便是許多已經有工作的人，要能過上較好的生活，或擺脫貧困，都變得愈來愈困難。國際勞工組織秘書長賴德（Guy Ryder）形容這股趨勢「令人極度憂心」、「對社會凝聚力具有深遠且令人擔憂的影響」。

賴德說：「持續且普遍存在與工作相關的不平等及排外問題，導致他們（數百萬人）無法找到像樣的工作，也看不到更美好的未來。」

據ILO統計，全球約有4.7億人的薪水不足以維持合理的生活品質，其中不僅包括失業者，也包括未充分就業者（under-employed）和無法進入勞動市場的人。