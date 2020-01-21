瑞士阻幣值攀升 避險天堂陷危機

瑞士政府憂心幣值攀升將衝擊貿易業，正想方設法阻擋。（photo by YouTube） 分享 facebook 瑞士遭受美國指控其為「匯率操控國」，但專家分析，瑞士面臨大量湧入的資金，使瑞郎一度攀升至與歐元持平。瑞士有高達4成的出口依賴歐盟，貨幣的增值使瑞士的產品變得昂貴而失去競爭力。瑞士政府只能以負利率及大買外幣等措施平衡幣值。一般認為，瑞士會繼續進行干預貨幣上漲，投資人也正在測試。

遭美列觀察名單

根據《The Local》報導，美國財政部日前將瑞士列入貿易夥伴的「觀察名單」，並表示需要注意瑞士的「貨幣政策」，指其操縱匯率。瑞士國家銀行曾在8月以數十億瑞郎購買外幣，以遏止瑞郎的升值。

國家的貨幣強勢照理來說是好事，但為何瑞士要阻擋？原因是瑞士的經濟大量依賴出口，有超過4成產品輸出至歐盟，包括藥品、機械、科技儀器和手錶等。當瑞郎升值時，瑞士的產品在歐洲市場會顯得太過昂貴，競爭力就會大幅下降。

為避免貨幣強勢上漲，瑞士政府曾訂下瑞郎最高漲幅至1.2歐元的限制，但國家銀行已宣佈放棄此「不切實際」的政策。近期瑞士政府則開始大買外幣以平衡匯率，也將銀行利率調低，甚至推出-0.75%的利率，以防止外國客戶將大量資金存入銀行。

穩定避險天堂

據《彭博社》指出，瑞士穩定的經濟曾數次抵擋對其他國家造成波動的金融危機，尤其在2008年全球金融危機後，瑞士成為世界各地投資者的資金「避難所」，他們將錢存在瑞士以獲得妥善保管。

由於資金大量湧入，加上瑞士有相較於歐洲各國較低的國債，瑞郎的價值正急遽上升，更曾一度與歐元等值。三菱日聯銀行駐倫敦策略師哈德曼表示，美國將瑞士列入「觀察名單」的舉動，也使投資者紛紛挑戰瑞士的態度：「我們認為瑞士會繼續進行干預貨幣上漲，投資人也正在測試。」

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