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AI規範美歐不同調 專家：建核心共識

2020-01-21 17:36台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

近來歐盟考慮禁止臉部辨識技術，而美國則擔心過度管制AI的發展，恐怕會扼殺創意。(...
近來歐盟考慮禁止臉部辨識技術，而美國則擔心過度管制AI的發展，恐怕會扼殺創意。(Photo by Pikrepo)
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目前歐盟和美國都正在針對AI發展與運用制定相關規範，但兩方各行其是、沒有交集！近來歐盟考慮禁止AI臉部辨識技術，而美國則擔心過度管制AI的發展與運用會扼殺創意。對此，Google執行長皮查伊呼籲，雙方應在「核心價值」上達成共識。皮查伊也建議，與其制定一體適用的規範，不如延伸擴展現有的規範。

核心價值應有共識

根據《歐洲動態》報導，皮查伊20日在布魯塞爾的一場公開演講中表示，雖然目前歐盟和美國都正在針對AI發展與運用制定相關規範，但兩方各行其是、沒有交集，對此皮查伊建議，應在「核心價值」上達成共識，共同制定未來AI發展的規範。

《BBC》報導，歐盟執委會17日流出的官方文件中顯示，歐盟考慮禁止在公共場所使用「臉部辨識」技術，此禁令將為期3到5年。這項提議是來自於英國的政治人物和社運人士，他們批評，目前的臉部辨識技術不但不準確（特別是對亞洲人臉孔），更將侵犯到個人隱私。

相較之下，美國對於未來AI的發展保持比較開放的態度，《歐洲動態》指出，白宮在7日公開對歐洲國家的立法者呼籲，為了避免扼殺創意以及助長專制，最好的發展方式為培養全球的「AI科技創新聚落」，並鼓勵歐洲各國採用美國的規範。

既有規範再延伸

「制定AI的發展規範可先從既有規範延伸。」皮查伊建議，與其制定一體適用的規範，不如先從高風險的應用領域中，延伸已存在的規範，例如醫療領域。皮查伊也對是否限制臉部辨識持保留態度，因為Google正研發適用於個人用途的臉部辨識軟體，以應用在Face ID和Google圖片等程式。

根據《BBC》報導，普華永道的AI主管坦言，管制是AI發展的正確之道，但問題是如何在管制的同時不扼殺AI的創新？依靠企業內部的倫理委員會及其倫理規範恐怕是不夠的，Google的殷鑑不遠，去年成立倫理委員會，卻在不到兩周的時間因人事爭議而解散。

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AI歐盟倫理

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