武漢肺炎引發恐慌拋售？ 分析師提點如何趨吉避凶

隨著中國大陸境內新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情擴大，國際金融市場21日出現動盪，港股重挫2.7%，陸股和日、韓股跌幅約1%左右，日圓和美國公債等避險資產上揚，分析師建議短期不妨增持現金、避開旅遊股和波動風險較高的亞幣，至於醫療保健、防禦類股和避險資產處於較有利位置。

澳盛銀行駐新加坡亞洲研究部門主管吳坤（Khoon Goh，音譯）表示：「由於市場上對冠狀病毒爆發感到擔憂，引發離岸人民幣的波動，進而引發亞幣被拋售…市場更擔心疫情開始在其他亞洲國家蔓延，如果嚴重到足以衝擊旅遊業，那麼該地區的其他貨幣將更加脆弱。」

安山資本資產管理部董事黃志陽認為，農曆春節假期間中國大陸疫情的發展存在不確定性，「我們正持有更多現金，並避開旅遊相關股票和先前已大幅上漲的一些科技股」。

CMC Markets公司駐新加坡策略師楊燕表示，金融市場低估新型冠狀病毒從中國擴散至亞洲多國的可能性，「避險和防禦類股未來數日的表現可能會超越風險較高的資產，其中黃金、日圓、鈀、美元和醫療保健類股在對抗疾病危機的情況下處於更有利的位置」。

此外，想避開武漢肺炎疫情對股市衝擊的投資人或許也可考慮印度與紐西蘭。彭博資訊報導指出，這兩個市場在地理位置上是在亞洲的兩端，距離病毒爆發疫區較遠，而且在過往類似疫情爆發時已證實是較具韌性的市場。在SARS於2002年11月至2003年3月爆發流行期間，以及MERS在2015年5月至當年底流行期間，印度和紐西蘭基準股市的表現大幅勝過亞太（APAC）股市。這兩國也為防禦布局投資提供可能的獨特優勢，即紐國股市預估股息殖利率高於平均值，而印度政府進行的改革也可望拉抬股市報酬。