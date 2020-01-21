親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

武漢肺炎病例增列黃色警戒 雄獅湖北團2月底前全停退費

台灣淪陷！ 疾管署：國內出現首例武漢肺炎確診病例

武漢肺炎引發恐慌拋售？ 分析師提點如何趨吉避凶

2020-01-21 17:26經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

隨著中國大陸境內新型冠狀病毒（武漢肺炎疫情擴大，國際金融市場21日出現動盪，港股重挫2.7%，陸股和日、韓股跌幅約1%左右，日圓和美國公債等避險資產上揚，分析師建議短期不妨增持現金、避開旅遊股和波動風險較高的亞幣，至於醫療保健、防禦類股和避險資產處於較有利位置。

澳盛銀行駐新加坡亞洲研究部門主管吳坤（Khoon Goh，音譯）表示：「由於市場上對冠狀病毒爆發感到擔憂，引發離岸人民幣的波動，進而引發亞幣被拋售…市場更擔心疫情開始在其他亞洲國家蔓延，如果嚴重到足以衝擊旅遊業，那麼該地區的其他貨幣將更加脆弱。」

安山資本資產管理部董事黃志陽認為，農曆春節假期間中國大陸疫情的發展存在不確定性，「我們正持有更多現金，並避開旅遊相關股票和先前已大幅上漲的一些科技股」。

CMC Markets公司駐新加坡策略師楊燕表示，金融市場低估新型冠狀病毒從中國擴散至亞洲多國的可能性，「避險和防禦類股未來數日的表現可能會超越風險較高的資產，其中黃金、日圓、鈀、美元和醫療保健類股在對抗疾病危機的情況下處於更有利的位置」。

此外，想避開武漢肺炎疫情對股市衝擊的投資人或許也可考慮印度與紐西蘭。彭博資訊報導指出，這兩個市場在地理位置上是在亞洲的兩端，距離病毒爆發疫區較遠，而且在過往類似疫情爆發時已證實是較具韌性的市場。在SARS於2002年11月至2003年3月爆發流行期間，以及MERS在2015年5月至當年底流行期間，印度和紐西蘭基準股市的表現大幅勝過亞太（APAC）股市。這兩國也為防禦布局投資提供可能的獨特優勢，即紐國股市預估股息殖利率高於平均值，而印度政府進行的改革也可望拉抬股市報酬。

盛寶金融新加坡公司全球總體策略師范-彼得森（Kay Van-Petersen）則認為，疫情遲早會被控制，只是早晚問題，以及範圍是否擴大。他說：「很難見到這種情況會對陸股超級不利，除非它引發當地的恐慌拋售，但情況要大幅惡化才會出現這種情節。若真如此，零售、旅遊和休閒類股將受到衝擊，至於生技、醫療保健以及防禦股票會受惠。」

武漢肺炎疫情擴大，當地民眾戴口罩自保。（圖／歐新社）
武漢肺炎疫情擴大，當地民眾戴口罩自保。（圖／歐新社）
分享
武漢肺炎疫情擴大，當地醫療人員準備運送病患。（圖／歐新社）
武漢肺炎疫情擴大，當地醫療人員準備運送病患。（圖／歐新社）
分享

疫情武漢肺炎印度

延伸閱讀

武漢肺炎衝擊港股 恆指下挫810點

武漢肺炎防疫口罩缺貨？ 超市量販設專區增備量...

防疫情擴散 武漢宣布實施人員進出管控

鏡頭背後／武漢的武漢肺炎防疫對策：中國緊急頒...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

AI規範美歐不同調 專家：建核心共識

2020-01-21 17:36

星巴克賣咖啡給低收入社區，是盡社會責任還是想賺更多？

2020-01-21 13:20

營運環境劇變衝擊不斷 聯邦快遞獲利大縮水

2020-01-21 13:18

20大投資熱點大預測 華爾街專家大膽獨到論多空

2020-01-21 13:13

又一家蘋果代工廠把產線移出大陸 和碩擬在越南建廠

2020-01-21 11:07

孟晚舟引渡案開庭 雙重犯罪成聽證會焦點

2020-01-21 10:58

達沃斯論壇50周年 要為面臨危機的資本主義找出路

2020-01-21 09:59

馬克宏、川普 同意今年就數位稅爭議暫且休兵

2020-01-21 06:35

大陸非洲豬瘟肆虐+貿易戰休兵 美豬農準備發大財

2020-01-21 02:04

回憶殺！Netflix也可以看到「龍貓」了

2020-01-21 01:03

空巴推「機票衍生商品」交易

2020-01-21 00:03

三星盧泰文 接掌智慧機業務

2020-01-21 00:03

樂施會：2153富人資產 勝46億人總和

2020-01-21 00:01

中東動盪 油價站上65美元

2020-01-20 23:34

IMF 下修全球經濟預測

2020-01-20 23:26

美國、印度擬簽迷你貿易協議

2020-01-20 23:25

德國陷華為難題！傳梅克爾延至3月歐盟峰會後決定立場

2020-01-20 23:15

全球企業對抗氣候變遷評比出爐 台灣誰獲頂級評等？

2020-01-20 20:37

巴克萊經濟學家：今年南韓半導體出口表現 可能優於台灣

2020-01-20 18:52

全球煤電擴增多 歐美投資者加碼

2020-01-20 18:10

利比亞內戰 衝擊石油供給

2020-01-20 00:22

亞洲投資人 狂買美國公債

2020-01-20 00:22

WEF將登場 聚焦高峰十年

2020-01-20 00:19

心理健康 WEF論壇新焦點

2020-01-20 00:19

韓砸8億美元 衝刺半導體

2020-01-20 00:19

亞馬遜開發「刷手」支付

2020-01-20 00:18

Netflix《AV帝王》 顛覆日本電視業

2020-01-20 00:17

三星集團 傳人事異動

2020-01-20 00:17

不只台灣 美日韓大學也面臨裁併潮

2020-01-18 22:00

伊朗空難 烏航總裁：從沒懷疑自家航空釀墜機

2020-01-11 18:11

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

樂施會：女性家事工作年產值 是全球科技業三倍

2020-01-20 23:08
看更多

熱門文章

韓片寄生上流難賣座？原來美國人有「2.5公分障礙」

2020-01-21 10:00

泰男中600萬彩券辭工作 半年後下場超慘

2020-01-21 11:02

東京地鐵禁止負重「座椅」 網疑惑神人揭原用途

2020-01-21 10:03

又一家蘋果代工廠把產線移出大陸 和碩擬在越南建廠

2020-01-21 11:07

悲劇！兩家庭為省嫁妝「互嫁女兒」 2女童慘遭對方虐死

2020-01-21 12:32

花1000多元買二手沙發 墊子掀開竟藏有128萬

2020-01-20 21:42

2死15傷！堪城慶酋長挺進超級盃 槍手朝酒吧排隊者開槍

2020-01-21 00:11

大陸非洲豬瘟肆虐+貿易戰休兵 美豬農準備發大財

2020-01-21 02:04

分析師：美中貿易協議 今年陣亡機率50％

2020-01-20 18:41

被拔殿下頭銜 哈利：我極難過

2020-01-21 00:23

美式個人主義VS英國貴族傳統 哈利梅根風波掀起英美文化論戰

2020-01-20 19:32

「在墨西哥等候」政策威懾 偷渡客大減94％

2020-01-20 19:04

俄羅斯旅館熱水管破裂 造成5死3傷

2020-01-20 22:21

哈利梅根打算開電影電視製作公司謀生 Netflix想接洽

2020-01-20 18:26

荷包當年被黛妃榨乾 查理恐因哈利手頭再度變緊

2020-01-21 16:45

回憶殺！Netflix也可以看到「龍貓」了

2020-01-21 01:03

影／野火、冰雹、沙塵暴 澳洲東部天災輪番肆虐

2020-01-21 13:54

世界頭髮最長青少年 印度女留190公分秀髮

2020-01-20 23:39

英男遊泰染武漢肺炎？英專家：不太可能

2020-01-20 23:22

中東動盪 油價站上65美元

2020-01-20 23:34

馬克宏、川普 同意今年就數位稅爭議暫且休兵

2020-01-21 06:35

安倍國會演說提台灣 全場掌聲

2020-01-21 00:19

紐時：美中貿易戰間接傷害了美國半導體公司

2020-01-21 12:59

達沃斯論壇 川普再戰環保少女

2020-01-20 23:24

愛爾蘭無電力偏僻小島徵人打理客房 2萬多人搶著應徵

2020-01-21 10:04

澳天氣劇變 小鎮如末日電影

2020-01-21 13:18

專家證實 梵谷露出痛苦表情的自畫像為真跡

2020-01-21 11:40

樂施會：2153富人資產 勝46億人總和

2020-01-21 00:01

川普律師171頁長文回擊 籲參院快速宣判川普無罪

2020-01-21 02:50

達沃斯論壇 川普再戰環保少女

2020-01-21 00:04

德國陷華為難題！傳梅克爾延至3月歐盟峰會後決定立場

2020-01-20 23:15

IMF 下修全球經濟預測

2020-01-20 23:26

巴克萊經濟學家：今年南韓半導體出口表現 可能優於台灣

2020-01-20 18:52

褒揚非裔水兵 美新造福特級航艦命名多瑞斯米勒號

2020-01-20 20:28

歐盟前外交官間諜疑雲 中國滲透問題浮上檯面

2020-01-20 22:00

池魚之殃？ 彈劾備忘錄扯到駐韓美軍是援助而非兩國利益

2020-01-21 09:38

30多年前性侵至少44名婦女 枕套強暴犯落網了

2020-01-21 13:44

全球企業對抗氣候變遷評比出爐 台灣誰獲頂級評等？

2020-01-20 20:37

漲156倍！美鐵向2輪椅客索取7.5萬車費 議員怒轟離譜

2020-01-21 13:44

貧富差距過大 全球教育資源大失衡

2020-01-21 09:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top