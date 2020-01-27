從2千元到近百萬！手錶看出性格 世界CEO都戴什麼錶？

手錶是許多商務人士的必要配備之一。圖/ingimage 分享 facebook

不少商務人士十分看重時間管理，不管去哪手錶總是不離身。不同品牌的手錶，根據外型、功能、材質的差異，有著不一樣的價值，每個人購入手錶的考量因素也不盡相同。美國高級鐘錶品牌零售商的執行長鮑威爾就認為，人們可以透過手錶來推測他人的性格，以下就來看看世界各大企業的執行長都戴什麼樣的錶。

根據《Business Insider》報導，美國高級鐘錶品牌零售商Crown&Caliber的執行長鮑威爾（Hamilton Powell）表示，手錶既是開啟對話的一大契機，更能夠代表一個人的身份，人們亦能從手錶的品牌、樣式、功能等方面來推測「手錶的主人生活中最看重哪個部分」。鮑威爾認為，那些戴著瑞士頂級的宇舶錶（Hublot）及真力時（ZENITH）計時碼錶的人是完全不同的。

世界首富比爾蓋茲（Bill Gates）在被媒體捕捉到的照片中，戴的是卡西歐（Casio）Duro系列實用性高的防水錶（約新台幣2200元）、美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）的總裁麥克米隆（Doug McMillon）與蘋果執行長庫克（Timothy Donald）戴的則是庫克自家的蘋果智慧手錶（約新台幣14200元）。

美國最大電信商AT&T的執行長史蒂芬森（Randall Lynn Stephenson）戴的瑞士高級品牌泰格豪雅（TAG Heuer）CL111A，價格直逼新台幣9萬；微軟公司的現任執行長納德拉（Satya Nadella），戴的百年靈（Breitling）腕錶，價格也來到新台幣約11萬5千元。

另外像是美國花旗集團執行長考伯特（Michael L. Corbat），手上的積家錶價格要價新台幣約60萬元、日本豐田汽車社長豊田章男，戴的百達翡麗（Patek Philippe）錶更高達新台幣約70萬元；其中最貴的錶，則是在領英（LinkedIn）執行長韋納（Jeff Weiner）的手上，價格硬是來到新台幣約90萬元，足以買下一台高級房車。