星巴克賣咖啡給低收入社區，是盡社會責任還是想賺更多？

來自美國西雅圖的咖啡連鎖巨頭星巴克，向來鎖定中產階級以上消費者為目標客戶，是時尚咖啡館的代名詞。 路透社 分享 facebook

摘要 1. 自2015年星巴克推動社會公益計畫，在美國低收入地區開設「社區門市」已達15家，如今喊出要擴大到100家，到底看到什麼商機？ 2. 星巴克計畫初衷是替低收入社區促進經濟發展、提供工作機會，那效果到底如何？分店真的賺得到錢？

來自美國西雅圖的咖啡連鎖巨頭星巴克，向來鎖定中產階級以上消費者為目標客戶，是時尚咖啡館的代名詞，它一杯拿鐵要價約120元台幣，對低收入戶來說，已經是奢侈品等級。

為了實現企業社會責任，星巴克在2015年宣佈，開始在美國低收入和少數民族聚集地區設立「社區門市」，《芝加哥論壇報》（Chichago Tribune）指出，此計畫多年執行下來，星巴克已開出15間門市，該公司現在準備擴大實施，2025年以前，要在前美國農村多開出85家，將總數推進到100家。

星巴克發言人杜曼杜蘭（Alisha Damodaran） 接受《Quartz》採訪時表示，公司設點前，會將在地社會經濟結構納入考量，並與當地領導人物以及非營利組織進行討論，找出社區重建的最佳途徑。在低收入地區開設的每家分店，都會僱用當地員工，除了店員，還包括施工人員和藝術家等外部合作對象。該公司並與在地非營利組織合作，設計每家分店的專屬計劃，例如青年職業培訓課程和就職指導，且設有社區活動空間。根據《芝加哥論壇報》，星巴克估計這些店家已創造了300多個工作崗位。

《福斯新聞》（Fox News）也報導，美國智庫城市研究所（Urban Institute）研究經濟發展的資深研究員西奧多斯（Brett Theodos）稱許星巴克的施行結果，的確在當地創造出就業機會，他去過星巴克在芝加哥和巴爾的摩的貧困社區門市，發現星巴克的店內「活動中心」規畫，解決了低收入地區缺乏社區聚集場所的困境。但他認為，星巴克雖然提供了高檔咖啡服務，但社區不會因為一家星巴克就變得高檔，反而是星巴克的服務水準可能會被拉低。

星巴克這麼做，背後還有一個不能說的秘密：幫助公司克服消費者的不信任感。例如2018年，兩名黑人男子在星巴克店聊天內卻沒有消費，被店員報警逮捕事件，引發軒然大波，當時社會輿論強烈譴責星巴克涉嫌種族歧視。為了弭平民怨，全美星巴克8000家直營店曾因此強制公休一天，進行員工道德觀念培訓。用「社區門市」計畫加強克盡社會責任形象，有助淡化這個負面新聞效應。

星巴克在低收入地區設立「社區門市」固然立意良善，但問題來了：商人有可能為了公益而犧牲獲利嗎？這些社區的低收入消費者，真有可能讓在地星巴克分店賺錢？

對此，杜藍杜曼表示，低收入地區對星巴克產品的需求，其實正不斷上升，因此公司預期，這些展店計畫是能賺到錢的，尤其，在地年輕消費者為星巴克帶來了商機。星巴克公共事務和社會影響執行副總裁凱利（John Kelly）不諱言對《芝加哥論壇報》說：「所有這些計劃，都是有營利目的的。」

《芝加哥論壇報》指出，這些社區門市的飲品選項和普通星巴克一樣，但價格做了小幅調整。在星巴克第一家「社區門市」－－密蘇里州佛格森（Ferguson）分店，一杯大杯椰奶拿鐵是4.95美元，6英里外熱鬧的大學城分店，同產品則要價5.25美元。換算貧困地區門市售價只打了約95折

至於當地居民對星巴克的熱情進駐，是否領情？一名路過喬治亞州瓊斯伯勒（Jonesboro）星巴克「社區門市」的在地人，對《福斯新聞》表示，他很高興星巴克給了當地人除了速食店咖啡以外的選擇，但他懷疑星巴克是否真的關心社區發展，以及這分店到底能多大程度提振當地經濟。「他們會來這裡，是因為這裡算亞特蘭大（喬治亞州首府）近郊的重鎮，要是賺不到錢，他們才不會來。」他說。

美國商業雜誌《財星》（Fortune）指出，星巴克這做法風險可不小。過去美國加盟連鎖麵包店「潘娜拉麵包店」（Panera Bread）2010年也嘗試過進軍低收入社區，推出「有錢就可以吃」的服務，但現已全部倒閉。

看來，星巴克想在社會責任與賺錢之間取得平衡，還要破除大眾懷疑眼光、取得在地消費者認同，未來還有不少障礙要克服。

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