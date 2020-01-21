日本央行上修經濟成長預測 維持關鍵政策不變

日本央行結束為期兩天的會議之後，今天宣布維持貨幣政策不變，政策利率按兵不動在負0.1％，10年期日本公債殖利率目標在0％左右。前瞻指引和資產購買規模也維持不動。

彭博調查42位經濟學家一致認為，日本央行將在本次會議上維持利率、資產購買規模及政策指引不變，因為有跡象顯示全球經濟正在觸底。

日本央行將2020財政年度GDP成長預測由0.7%上升為0.9％，國際貨幣基金（IMF）預測日本2020年將成長0.7%。