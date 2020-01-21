又一家蘋果代工廠把產線移出大陸 和碩擬在越南建廠

彭博資訊引述消息人士報導，和碩計劃在越南建廠，成為最新一家尋求產線多樣化，布局東南亞國家，把產線移出中國大陸的蘋果代工廠。

消息人士指出，和碩正在越南北部尋找建造新廠的地點，已經在北部城市Haiphong另外租了一處設施。據悉，和碩將在該地點為三星電子的智慧手機生產觸控筆。

繼緯創和鴻海之後，和碩加入在越南發展製造設備或增加產能的行列。不過，這三家公司均未在越南組裝iPhone，短期內也沒有計畫。

其他蘋果代工廠中，歌爾聲學（GoerTek）目前在越南生產AirPods，仁寶和立訊精密也已在越南設廠。