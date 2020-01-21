孟晚舟引渡案開庭 雙重犯罪成聽證會焦點

孟晚舟引渡案為期五日的聽證會將從1月20日進行至1月24日，孟晚舟本人也將出席聽證會，但會透過辯護律師代為发言。

本周開始的聽證會重點是所謂的「雙重犯罪」。根據加拿大《引渡法》以及美國與加拿大引渡協議的規定，引渡人的罪行必須同時被兩國認定為犯罪行為，才符合引渡的條件，這也是一般所謂的「雙重犯罪」。

孟晚舟的律師團隊稱，加拿大並沒有像美國一樣對伊朗實施制裁，所以美國對孟晚舟的指控與罪名在加拿大並不成立，所以這個並不夠構成「雙重犯罪」。然而，美國卻堅稱孟晚舟犯的是金融詐欺，而這個罪行在美國及加拿大都是犯罪行為。美聯社報導，華盛頓指控孟晚舟利用注冊於香港的子公司Skycom與伊朗進行業務往來。 同時，孟晚舟對匯豐銀行進行詐欺，隱瞞華為與Skycom之間的真實關系。

孟晚舟的律師帕克 (Richard Peck) 向美聯社表示，美國將違反制裁包裝成金融詐欺，而美國真正的目的是確實對伊朗執行制裁。另外，因為加拿大並未對伊朗進行制裁，所以孟晚舟不該被認定在加拿大犯下詐欺罪。

在接下來幾個月的法庭辯論中，孟晚舟的辯護團隊將質疑加拿大在溫哥華機場逮補孟晚舟的過程，並不符合相關規定，並以此指控加拿大邊境官員、警方及美國聯邦調查局犯下程序不當行為。接著，指控方與辯護方必須針對孟晚舟引渡案的事實進行辯論。美聯社報導，加拿大司法部有權力在過程中，介入並隨時終止引渡流程。

美聯社引述專家分析預測，如果辯護方決定上訴的話，孟晚舟引渡案可能拖上數年才能順利終結。但數據顯示，2008年到2018年間，90%在加拿大面臨引渡美國的罪犯，最終都被移送美國受審。

中加持續角力

加拿大副總理方惠蘭近期向媒體重申，加拿大是個法治國家，所以加拿大會遵守與美國之間的引渡條例。她表示：「這是我們該做的事，所以這也是我們會做的事。 」

中國外交部周一仍批評美國與加拿大侵犯孟晚舟的權利，並要求兩國立即釋放孟晚舟。发言人耿爽周一在例行記者會上說：「美加兩國濫用其雙邊引渡條約，對中國公民任意采取強制措施，嚴重侵犯中國公民的合法權益，這完全是一起嚴重的政治事件。 我們再次敦促加方認真對待中方的嚴正立場和關切，以切實舉措糾正錯誤，及早釋放孟晚舟女士，讓她平安回到中國。 」

此前，加拿大的檢察官曾強調孟晚舟的案件與美中貿易爭端沒有直接關系，但是美國總統特朗普卻在孟晚舟被捕幾周後，公開表示如果介入此案對中美貿易談判有幫助的話，他會考慮介入孟晚舟的引渡案。

為了報復加拿大助美逮補孟晚舟，中國不僅關押了兩名加拿大人，也對多項加拿大出口到中國的物品實施制裁。專家認為，中國想利用「幫派式」的手法來向加拿大施壓。

緣由

加拿大在一年多前，應美國的要求在溫哥華機場逮補了華為財務長孟晚舟，而華為與美國政府也從此展開了長達一年多的引渡角力。此案除了與中美貿易戰與全球5Ｇ技術競爭有關外，中國疑似為了報復加拿大助美逮補孟晚舟，也因此關押了兩名加拿大人。這也使本周展開的孟晚舟引渡案聽證會備受外界矚目。

此案的起因主要是美國指控孟晚舟與華為違反美國對伊朗進行的制裁，涉嫌運用銀行進行詐欺，所以要求加拿大的協助，將孟晚舟引渡至美國受審。然而，孟晚舟與華為接否認華盛頓的指控，中國則是強烈抗議美國相關行動。

楊威廉/ (美聯社，法新社)

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