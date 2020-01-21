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供給充足令油價回吐漲幅 鈀金供應短缺延續漲勢

2020-01-21 08:40經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

油價周一觸及逾一周來高點後回吐漲幅，利比亞大型原油生產基地因軍事封鎖而關閉，但對全球供給充足的預期讓油價回落。金價也觸及逾一周高點，因中東局勢和美國總統川普遭彈劾的風險尚未消退；鈀金的供給短缺，延續漲勢。

布蘭特原油期貨上漲0.35美元或0.54%，結算價報每桶65.20美元；西德州原油期貨周一休市，周二開盤一度上漲1.08%，觸及逾一周高點59.17美元。

利比亞國家石油公司表示，該國兩處油田周日停產，主因武裝份子關閉油田通往港口的輸油管道；加上東部主要石油出口港口已在日前被封鎖，可能導致利比亞全面停產。

油價應聲走高，但分析師和交易商認為，利比亞供給中斷持續時間不會太長，也可能會被其他產油國抵銷，對全球市場的影響有限，油價隨後回吐漲幅。

石油經紀商PVM的Stephen Brennock表示：「油市仍有充足的庫存和穩健的閒置產能，利多可能只是曇花一現。」

國際能源總署（IEA）上周預測石油庫存「基礎穩固」，美國頁岩油產量激增將有助抵銷供應中斷的影響。另外，國際貨幣基金組織（IMF）下調全球經濟成長預測，代表能源需求可能下降。

黃金價格周一上揚，因中東局勢持續緊張和美國總統川普彈劾案的政治動盪提振避險需求。

黃金現貨上漲0.2%，報每英兩1,559.99美元；美國黃金期貨持平，結算價報每英兩1,560.20美元。

德國商業銀行分析師Eugen Weinberg表示：「儘管股市大漲，投資人仍買入黃金，主因政治動盪、股市可能出現波動等長期不確定性、企業獲利預期疲軟和超低利率環境。投資人正把資金投入黃金ETF，且各國央行正以創紀錄的速度買進黃金。」

鈀金供給嚴重不足，漲勢未見減緩跡象，周一上漲約0.1%，報每英兩2,482.24美元。

利比亞輸油管道遭關閉，一度令油價走高。美聯社
利比亞輸油管道遭關閉，一度令油價走高。美聯社
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