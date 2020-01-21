利比亞出口受阻 國際油價漲

用LINE傳送

用LINE傳送

由於利比亞油管遭武裝分子關閉而致影響石油出口，造成供應疑慮，國際油價今天上漲。

紐約商品交易所西德州中級原油2月交割價上揚12美分或0.20%，來到每桶58.66美元。

倫敦北海布倫特原油3月交割價攀升42美分或0.65%，來到每桶65.27美元。