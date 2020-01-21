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大陸非洲豬瘟肆虐+貿易戰休兵 美豬農準備發大財

2020-01-21 02:04經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

在美中簽署第一階段貿易協議的隔日，美國農業部發布的報告，又為美國農民捎來另一項好消息：中國大陸對豬肉的需求，可望在2020年提振美國豬肉行情。

CNN報導，這份報告顯示，在2019年11月，美國豬肉有26.5%輸往大陸，使大陸成為美豬最大外國客戶，比一年前美中貿易戰打得不可開交時的4.9%高四倍。

非洲豬瘟肆虐讓大陸損失上百萬頭豬，促使這個全球最大豬肉消費國去年只得動用緊急豬肉儲備。如今隨著農曆春節在即，大陸對豬肉的需求可望達到高峰。

報導指出，大陸豬肉短缺，致使北京與華府達成多項協議。去年8月，即便北京已中止向美國購買其他農產品，陸企仍採購逾1萬噸的美國豬肉。到12月底，在大陸緊急釋出4萬噸豬肉的數日後，北京當局取消對美豬課徵關稅。

美國農業部報告也顯示，非洲豬瘟大爆發後，大陸豬肉的價格遠高於美國豬肉。從去年10月起，大陸豬肉價格漲至每磅逾3美元，美國豬肉即便加計關稅、加值稅、及運輸成本後，仍比大陸豬肉便宜一半。根據美國農業部，這樣的價差提供美國農民大發利市的良機。

再者，美中已於本月15日簽署第一階段貿易協議，美國豬農今年應能順利地出口自家產品。大陸未來兩年承諾採購的2,000億美元農產品，豬肉就占了16%。

由於大陸非洲豬瘟肆虐，再加上美中貿易戰休兵，美國豬肉今年市場前景一片大好。美聯社
由於大陸非洲豬瘟肆虐，再加上美中貿易戰休兵，美國豬肉今年市場前景一片大好。美聯社
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非洲豬瘟北京美豬

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