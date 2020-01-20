全球企業對抗氣候變遷評比出爐 台灣誰獲頂級評等？

福特、樂金集團去年在國際碳揭露計畫（CDP）的分級中獲得「A」評級。路透 分享 facebook 國際碳揭露計畫（CDP）在評比全球8,400家企業2019年所揭露資料的對抗氣候變遷行動後，20日公布評等清單，共179家企業被列為獲得「A」頂級評等的「A咖名單」，包括美國福特汽車（Ford）與微軟（Microsoft）、日本Sony南韓樂金集團（LG）、丹麥樂高集團（LEGO）等，被認為最能因應氣候變遷的影響。

這份2019年報告中，台灣共129家企業被評比，台灣大哥大、日月光投資控股、光寶科技、矽品等四家公司獲得「A」評等，躋身在氣候數據的透明度、及對抗氣候變遷行動都是頂尖全球企業之林。

世界先進、元大金融控股、南亞塑膠工業、南亞科技、台塑石化、第一金控、南亞電路板、台達電子、國泰金控、UMC 聯華電子、福懋興業等台灣企業，則獲得「A-」評等，仍是產業領先水準。台積電的評等為「B」，代表處於「管理水準」。

這項報告為8,400家公司做分級，評等從「A」到「D-」，僅2%被列入排行頂端的「A」評級。「A咖名單」除了最新加入的福特、樂金，還有蘋果、Google母公司字母（Alphabet）、零售業者沃爾瑪（Walmart）以及花旗集團（Citigroup）、瑞典H&M等。

CDP為非營利組織，鼓勵企業、城市、州來揭露並管理自身對環境的影響；企業股東則利用這項數據評估一家企業是否在這方面有進步。

以各地來看，名列「A咖企業」者以歐洲最多，共85家，亞洲有51家，北美有36家。日本企業首度主宰「A咖名單」，共38家，多於去年的20家。

CDP表示，「A咖企業」被認為氣候數據的透明度、與揭露的完整程度為產業佼佼者，並且在了解氣候風險後，展現強烈的風險治理與管理行動，包括設定以科學為基礎的目標、轉向再生能源、投資低碳產品創新等。STOXX的數據也顯示，這些「A咖企業」的年度股價表現也比同業高於5.5%。