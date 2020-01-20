親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

武漢肺炎防疫升級！即日起自陸來台 14天內有肺炎須通報

全球企業對抗氣候變遷評比出爐 台灣誰獲頂級評等？

2020-01-20 20:37經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

福特、樂金集團去年在國際碳揭露計畫（CDP）的分級中獲得「A」評級。路透
福特、樂金集團去年在國際碳揭露計畫（CDP）的分級中獲得「A」評級。路透
分享
國際碳揭露計畫（CDP）在評比全球8,400家企業2019年所揭露資料的對抗氣候變遷行動後，20日公布評等清單，共179家企業被列為獲得「A」頂級評等的「A咖名單」，包括美國福特汽車（Ford）與微軟（Microsoft）、日本Sony南韓樂金集團（LG）、丹麥樂高集團（LEGO）等，被認為最能因應氣候變遷的影響。

這份2019年報告中，台灣共129家企業被評比，台灣大哥大、日月光投資控股、光寶科技、矽品等四家公司獲得「A」評等，躋身在氣候數據的透明度、及對抗氣候變遷行動都是頂尖全球企業之林。

世界先進、元大金融控股、南亞塑膠工業、南亞科技、台塑石化、第一金控、南亞電路板、台達電子、國泰金控、UMC 聯華電子、福懋興業等台灣企業，則獲得「A-」評等，仍是產業領先水準。台積電的評等為「B」，代表處於「管理水準」。

這項報告為8,400家公司做分級，評等從「A」到「D-」，僅2%被列入排行頂端的「A」評級。「A咖名單」除了最新加入的福特、樂金，還有蘋果、Google母公司字母（Alphabet）、零售業者沃爾瑪（Walmart）以及花旗集團（Citigroup）、瑞典H&M等。

CDP為非營利組織，鼓勵企業、城市、州來揭露並管理自身對環境的影響；企業股東則利用這項數據評估一家企業是否在這方面有進步。

以各地來看，名列「A咖企業」者以歐洲最多，共85家，亞洲有51家，北美有36家。日本企業首度主宰「A咖名單」，共38家，多於去年的20家。

CDP表示，「A咖企業」被認為氣候數據的透明度、與揭露的完整程度為產業佼佼者，並且在了解氣候風險後，展現強烈的風險治理與管理行動，包括設定以科學為基礎的目標、轉向再生能源、投資低碳產品創新等。STOXX的數據也顯示，這些「A咖企業」的年度股價表現也比同業高於5.5%。

氣候變遷福特沃爾瑪

延伸閱讀

台積電ADR上周五跌0.3％ 溢價5.4％

大陸保險市場開放 外資爭搶

不畏反送中！ 香港去年聯貸額飆新高

SOGO大陸百貨將再關一店 黃晴雯：大陸最辛...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

巴克萊經濟學家：今年南韓半導體出口表現 可能優於台灣

2020-01-20 18:52

全球煤電擴增多 歐美投資者加碼

2020-01-20 18:10

孟晚舟引渡案開庭 是否詐欺成關鍵

2020-01-20 12:42

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-01-20 06:44

英拚離岸風電 10年內電量增3倍

2020-01-20 01:12

利比亞內戰 衝擊石油供給

2020-01-20 00:22

亞洲投資人 狂買美國公債

2020-01-20 00:22

WEF將登場 聚焦高峰十年

2020-01-20 00:19

心理健康 WEF論壇新焦點

2020-01-20 00:19

韓砸8億美元 衝刺半導體

2020-01-20 00:19

亞馬遜開發「刷手」支付

2020-01-20 00:18

Netflix《AV帝王》 顛覆日本電視業

2020-01-20 00:17

三星集團 傳人事異動

2020-01-20 00:17

道瓊強漲 叩關3萬點

2020-01-19 23:26

不再是全球首富 貝佐斯又遭路易威登執行長取代

2020-01-19 22:37

傳三星本周可能進行人員改組 更動非科技部門主管

2020-01-19 18:03

對於生活哲學 全球第二大富豪貝佐斯想的和你不一樣

2020-01-19 17:32

南韓宣布十年投入1兆韓元 培育下一代半導體產業

2020-01-19 17:17

美製造業徵才 大打福利牌

2020-01-19 00:45

IMF：全球經濟不確定性降低

2020-01-18 23:33

美企上季獲利 有望擺脫衰退

2020-01-18 23:33

大摩CEO表現佳 薪酬反縮水

2020-01-18 23:33

不只台灣 美日韓大學也面臨裁併潮

2020-01-18 22:00

名人找個家／陳啟蒙 從小屋買起

2020-01-18 01:58

專家帶路／房價親民 買氣升溫

2020-01-18 01:58

交通利多帶動，新成屋近三年漲約15%…台中太平 房市新熱區

2020-01-18 01:58

伊朗空難 烏航總裁：從沒懷疑自家航空釀墜機

2020-01-11 18:11

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

王室徹底切割後首發聲 哈利：極度難過

2020-01-20 08:08

王室徹底切割 哈利與梅根喪失「殿下」頭銜

2020-01-20 00:34

哈利梅根告別王室生活 英國民眾看法兩極

2020-01-19 21:57

拿凱特來比…英媒超愛「黑」梅根

2020-01-20 01:12

安倍國會演說提「台灣」 全場議員掌聲熱烈

2020-01-20 18:20

川普稱美中貿協能讓美農民發大財 專家點出實情狠打臉

2020-01-19 23:28

日本銀髮族為「它」占領健身房！ 連91歲嬤都天天報到

2020-01-20 10:00

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-01-20 06:44

全非洲最富有的女人 被踢爆靠總統老爸累積660億元財富

2020-01-20 10:10

哈利與梅根出走 王室爆最大危機

2020-01-20 01:12

超毛！詭異後院種花都死光 警方上門揭穿驚悚真相

2020-01-20 12:45

母假好心拿58萬給女兒結婚 婚後搶走女婿成新歡

2020-01-20 14:58

跨國電動車投資又一波！台達電攜手最大傳動系統商GKN

2020-01-20 08:00

傳哈利夫婦得老父贊助1年 友人：那錢「並非用不完」

2020-01-20 11:47

破冰！哈利與威廉據傳已和好 但與老爸查理仍有矛盾

2020-01-20 11:54

不再是全球首富 貝佐斯又遭路易威登執行長取代

2020-01-19 22:37

哈利夫婦退出英國王室 維安費用仍由民眾埋單

2020-01-20 00:22

驚悚！少年潛水手臂被卡住 四肢變藍紫色慘死

2020-01-20 15:01

同僚在找她！英已婚警察與16歲失蹤少女搞不倫

2020-01-20 13:50

夏威夷州檀香山槍擊造成兩名員警死亡 數間房舍著火

2020-01-20 07:34

「AV帝王」暴紅！Netflix將如何顛覆日本電視產業？

2020-01-19 22:12

男連續2個月都住高空葡萄酒桶 吃飯睡覺桶內解決

2020-01-20 11:46

道瓊強漲 叩關3萬點

2020-01-19 23:26

拒絕蘇聯時代情景再現 普亭駁斥當終身總統想法

2020-01-19 22:42

真實版《冰雪奇緣》小鎮太美！居民拜託遊客別再來了

2020-01-20 13:38

亞洲投資人 狂買美國公債

2020-01-20 00:22

喜馬拉雅山雪崩7人失蹤 大雪阻礙搜救行動

2020-01-19 22:48

澳洲70歲老翁獨具慧眼 靠撿歷史建材打造超美新屋

2020-01-20 13:21

美日安保修訂60年 川普再討軍費

2020-01-20 01:12

沙塵暴席捲澳洲小鎮 驚悚畫面宛如末日場景

2020-01-20 18:03

環境與政策加持！英國欲靠風電2050年前實現「碳中和」

2020-01-19 22:49

不想見到川普？世界經濟論壇召開前夕 伊朗突取消參加

2020-01-20 16:58

利比亞內戰 衝擊石油供給

2020-01-20 00:22

英拚離岸風電 10年內電量增3倍

2020-01-20 01:12

揭發新疆再教育營 流亡記者：種族滅絕正在發生

2020-01-20 18:46

蘇丹園區非洲獅骨瘦如柴 網路聯署盼拯救

2020-01-20 13:28

李春專欄／美中協議 不脫鉤仍拖刀

2020-01-19 23:24

柏林峰會商討利比亞危機 各國承諾停止干涉內戰

2020-01-20 07:16

哈利梅根「房事」有譜？傳看上加國2788萬海濱豪宅

2020-01-20 14:29

查理王子掏私房錢 再養哈利夫婦1年

2020-01-20 14:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top