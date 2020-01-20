巴克萊經濟學家：今年南韓半導體出口表現 可能優於台灣

巴克萊公司（Barclays）指出 ，今年半導體業的光明景象對南韓和台灣的晶片製造商可能是個好兆頭，但不代表這兩個激烈的競爭對手不會繼續爭奪主導地位。

巴克萊的經濟學家謝涵涵（Angela Hsieh）20日在研究報告說，備受矚目的5G技術推出加上記憶體晶片景氣循環正在觸底，可能助長韓、台兩國的出口，而南韓去年經歷較嚴重的不景氣後，正在迎頭趕上。

謝涵涵說：「進入2020年，由於支援5G的智慧手機需要更大的記憶體含量，我們預期韓國將開始迎頭趕上。」她並表示，去年南韓的半導體出口落後台灣，今年的出口表現可能優於台灣。

股市的追趕已經開始。去年表現落後台股的南韓股市大盤Kospi指數，今年迄今已上漲3.2％，優於台股的1％漲幅。

在5G方面，若美國加強對華為的限制，南韓可能會受惠於替代效應。華為是台積電的主要客戶，也是三星電子在此領域的主要競爭對手。

謝涵涵說：「除華為外，三星電子是唯一能在晶片組、基礎設施設備及和智慧手機提供端到端5G解決方案的公司。」

三星電子20日任命現任手機硬體研發部總裁盧泰文（Roh Tae-moon）接替高東真（Koh Dong-Jin），成為智慧手機部門總裁。三星電子進入關鍵一年，因為該公司正在爭取建立5G領域的地位，同時開發了折疊式智慧手機技術。

分析師說，台積電今年可能會面臨競爭對手的嚴峻挑戰。南韓券商有進投資證券公司（Eugene Investment＆Securities）分析師Lee Seung-Woo在20日報告中表示：「 台積電有自己的問題。」 「投資人的注意力肯定會轉到三星的晶圓代工業務；三星被認為在晶圓代工業務方面開發了與台積電同樣先進的高階技術，但重點在於三星將如何增加客戶。」