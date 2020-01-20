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全球煤電擴增多 歐美投資者加碼

2020-01-20 18:10台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

專家指出，開發中國家的用電成長快速，發電穩定且取得便利的燃煤電廠遂成為較佳選項。...
專家指出，開發中國家的用電成長快速，發電穩定且取得便利的燃煤電廠遂成為較佳選項。(Photo by Wikipedia)
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燃煤電廠難以釋手？全球許多國家都在擴增燃煤電廠，特別是開發中國家。專家指出，開發中國家的用電量成長快速，發電穩定且取得便利的燃煤電廠遂成為最佳選項，加上不少歐美國家的投資者仍願意投資燃煤電廠，使得燃煤電廠難以被淘汰。環團表示，燃煤不僅排碳量大，也會破壞生態與傳統文化。

綠能受限因素多

根據《德國之聲》報導，德國環保團體「urgewald」指出，全世界最大規模的燃煤電廠擴建計畫在中國，而許多亞非國家也不遑多讓，包含印度、越南、印尼、孟加拉、日本、南非和菲律賓等國，大多為開發中國家。墨卡托全球公域和氣候變化研究所指出，當前全球約有256間246GW的燃煤電廠正在興建中，還有359間311GW的煤電處於規劃階段。

至於開發中國家為何對燃煤電廠情有獨鍾？墨卡托氣候發展工作小組的組長斯特克爾表示，這些國家的用電量成長快速，相較於燃煤取得容易，需要多少電力就可以發多少電，再生能源發電不穩定，受天候影響很大，電力調度成了一大問題。此外斯特克爾也指出，在融資成本高的開發中國家，興建燃煤電廠遂成為省成本的選項。

歐美投資青睞燃煤

儘管許多興建中的燃煤電廠位於亞洲，斯特克爾表示，不少歐美國家的投資者仍對燃煤電廠青睞有加，例如美國的投資管理公司貝萊德、英國的巴克萊銀行與法國的法國興業銀行。環團「urgewald」指出，全球400家企業在拓展煤礦事業，「urgewald」的里希特直言：「燃煤正在凋亡，但凋亡的速度太慢。」

然而，里希特也指出，仍有一些投資者看出燃煤電廠沒有未來，因為對抗氣候變遷的政策壓力日益升高，加上長期而言再生能源成本不斷下降，燃煤的競爭力將不敵再生能源，例如在澳洲採煤的印度阿達尼集團，近來已超過60間銀行拒絕投資。

生態、文化危機

「煤礦業是骯髒的產業！」受威脅人民協會的班格特直言，燃煤電廠除了是排碳量最大的發電方式，採煤也會造成生態與文化危機，例如位於澳洲昆士蘭省的卡邁克爾煤礦在開採過程中，抽取大量的地下水，間接導致昆士蘭省的乾旱與野火。

班格特也指出，儲煤場常常設在原住民的傳統領域上，不僅使得原住民的經濟活動受到影響，也危及他們的文化認同，例如澳洲的Wangan和Jagalingou族人長年在爭取土地開礦禁制令，以保護其傳統文化。

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開發中國家再生能源澳洲

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