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孟晚舟引渡案開庭 是否詐欺成關鍵

2020-01-20 12:42德國之聲 德國之聲

華為創辦人任正非之女、財務長孟晚舟的引渡案在1月20日進入庭辯程序。加拿大溫哥華的法庭將會在這一程序中，決定是否將她引渡到美國。

孟晚舟第一階段的引渡聽證會將為期5天。主要目的是釐清她在美國被控的罪名在加拿大是否也構成犯罪。美國政府指控華為利用香港公司作為掩護，逃避美國對伊朗施加的出口禁令。雖然加拿大並沒有對伊朗實施類似的制裁，但是詐欺在加拿大也是犯法的行為。

孟晚舟案第二階段的聽證會預計在6月舉行。第二階段的聽證會主要目的在於釐清加拿大邊境服務局、加拿大皇家騎警以及美國聯邦調查局 (FBI)在執法過程中，有無侵害到孟晚舟的權利。辯方在孟晚舟被關押之後，指稱執法當局在拘捕與告知孟晚舟被指控的罪名之前，有可能在搜集資料的過程當中侵害了她的權利。如果之後進入上訴，孟晚舟的引渡案可能要花費數年才能解決。

回顧2008年至2018年期間，加拿大應美國的引渡要求所逮捕的人當中，有近90％移交給了美國當局。

匯豐是否知情?

孟晚舟是否會被引渡到美國，一個關鍵點便是她是否犯下「詐欺」這項在美國和加拿大都是違法的罪行。

紐約時報》1月19日報導，加拿大的檢調單位聚焦在孟晚舟是否在2013年，就華為與Skycom的關系對匯豐銀行撒謊。檢調單位稱，Skycom與伊朗有業務往來，也是華為的子公司，但是孟晚舟卻告訴匯豐銀行Skycom只是合作伙伴，等於是讓匯豐銀行陷入被制裁的風險。孟晚舟的辯護團隊則稱，既然加拿大沒有對伊朗實施制裁，那麼孟晚舟的行為在加拿大就不算犯法。

但是另一方面，《南華早報》在1月17日的報導中寫道，早在2010年，匯豐銀行員工與華為員工聯絡溝通的文件當中，就曾經談論到Skycom的銀行賬戶。這可能顯示出，早在孟晚舟提供文件之前，匯豐銀行便已經意識到華為與伊朗的業務關系。

然而，孟晚舟的行為最終是否構成詐欺，仍然需要交由加拿大法庭判定。

本文章由德國之聲授權提供】

華為任正非孟晚舟加拿大紐約時報
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