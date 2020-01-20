國際原油價格勁揚 受利比亞出口受阻及伊拉克不穩影響

受到重要產油國利比亞和伊拉克的供應中斷和政治不穩定影響，國際油價周一在亞洲交易大漲。紐約原油期貨一度大漲2%。

利比亞港口石油出口受阻預計將使該國石油日產量減少約80萬桶，迫使其國家石油公司宣布交付合約遭遇不可抗力。

同時，隨著伊拉克動盪加劇，這個OPEC最大產油國之一的一處油田周日暫時停工，另一處油田的供應也面臨風險。