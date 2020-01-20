跨國電動車投資又一波！台達電攜手最大傳動系統商GKN

金融時報報導，台達電將和全球最大傳動系統供應商 GKN Automotive聯手，加速開發供電動車所用的傳動系統。

GKN表示將在今天（周一）宣布這項「策略合作」，將強化主要eDrive供應商的地位。兩家公司每年將投資大約1億英鎊（1.3億美元，約新台幣38.9億元），用於開發下一代電池動力車的標準化eDrive解決方案。

GKN執行長 Liam Butterworth表示，與電力電子專業的台達電合作，能讓GKN在三年內推動更具競爭力而「可大量生產、新一代的三合一eDrive系統」。將電動馬達、變速箱、電力電子結合一體，可為汽車製造商降低成本、減少重量以及組裝。像Bosch和德國的ZF等同業已有自己的電力電子事業。

鴻海上周也宣布，將與全球前十大車廠飛雅特克萊斯勒汽車簽署合作協議，未來將設立合資企業，專注於開發及生產純電動汽車，並進一步經營全球的車聯網業務。

GKN是傳統傳動系統的領導廠商，主要業務仍著重在燃料車，但近年來大舉投資於轉型電動車。GKN 2018年遭融資收購公司Melrose非合意併購，去年Melrose宣布，GKN已賣出100萬具eDrive。