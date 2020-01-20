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今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-01-20 06:44經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

今年標普500指數、道瓊工業指數創新高的場面已不足為奇 。路透
今年標普500指數、道瓊工業指數創新高的場面已不足為奇 。路透
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美國股市上周五（17日）再度刷新歷史新高，連歐洲股市也改寫紀錄，美中上周簽署第一階段貿易協議，加上美國企業上季財報和房市與製造業的最新數據同報佳音，且中國大陸經濟展現韌性，令全球經濟成長反彈的希望升溫，強化市場信心。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

●美股多頭還有再漲35%空間？

標普500指數上周五漲0.4%收3,329點，今年六度創歷史新高，那斯達克綜合指數和道瓊工業指數各漲0.3%和0.2%，也再創高峰。三大指數周線漲幅都在1.8%以上，費城半導體指數漲幅更多達2.7%。道瓊歐洲STX600指數上周五大漲1%，也站上空前新高，除上述利多，歐盟貿易執委霍根看好美歐談判進展也推高歐股。

法盛投資管理公司（Natixis）經理人賈納西維茲說：「去年的阻力已消散，形勢更加明朗。企業財報如今是一大重點，目前來看表現還不錯。」

過去一年績效打敗96%同業的聯博投信投資長提爾尼認為，低利率的市場結構孕育出新的股價機制，因此還有上漲空間，本益比上看30倍。如此看來，標普500指數還可漲到4,500點，也就是再漲35%。

●油價添變數，利比亞港口被軍事強人封鎖

在利比亞內戰調停會議揭幕前夕，企圖在利比亞奪取政治權力的軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar），已封鎖掌控地區的石油出口，導致該國的每日石油供應量驟降一半以上，抗爭群眾更關閉一條輸油管線，在在增添國際油市的供應干擾因素。

利比亞國家石油公司（NOC）指出，哈夫塔封鎖石油出口，將導致該國每日原油供應量少80萬桶左右，相當於每天損失5,500萬美元，而利比亞原本的供應量約每日130萬桶。NOC董事長桑納拉說，哈夫塔封鎖港口的舉動，可能導致蘇爾特盆地（Sirte）周邊的50多座油田及石油轉運站停擺。

●新型冠狀病毒疫情可防可控？

中國當局表示，已造成2人死亡和數十人患病的新型冠狀病毒疫情仍可防可控。同時，為防堵武漢肺炎疫情蔓延，世界各國紛紛加強防疫。美國當局17日宣布，舊金山、洛杉磯與紐約機場將對來自武漢的航班啟動篩檢機制。日本成田機場及星國樟宜機場也都加強檢疫措施。英國科學家表示，感染武漢肺炎的人數恐怕遠比官方公布的數字多，已確診41個病例，估計感染的人數接近1,700人。

日本證實出現第一起武漢肺炎的病例，成田機場也強化邊境防疫。

●美企上季獲利 有望擺脫衰退

美企第4季財報季起步強勁，儘管分析師預估上季標普500成分股企業總體獲利仍將下滑，但下降幅度應該不大，甚至有機會擺脫連三季獲利衰退局面。

FactSet Research預估，標普500指數成分股企業上季總體獲利僅較2018年同期下滑2.1%。因此如果獲利通常會優於預期的趨勢維持不變，上季獲利極可能在連減三季後轉正。

CFRA Research首席投資策略師史托佛表示， 由歷史數據推算，投資人可以對Q4財報放心；Q3財報的總體每股盈餘（EPS）連續第31季優於預期，平均約比預測高3.8個百分點；據此推算，Q4獲利可能成長2%。

QMA公司的執行董事及投資組合經理普拉文表示：「分析師對第4季財報的期望相當低，因此較容易超出預期。」

蘋果股價能漲多久？

蘋果股價上周五（17日）再創歷史新高，華爾街紛紛調高目標價，但有分析師警告，市場對5G等題材期待過深，反而可能害了蘋果。

蘋果17日收盤漲1.1%，收在318.73美元。該公司股價一年來已翻倍，市值直逼1.4兆美元。

摩根士丹利在最新投資報告中，將蘋果目標價調升至368美元，並指在智慧機定價改變、技術升級腳步放慢的情況下，如今iPhone用戶近四年才會換機。但該公司分析師休伯蒂認為，電池續航力拉長、5G支援擴AR等新功能，意味換機循環不會再拉長，甚至可能縮短。

野村極訊分析師科瓦爾也將蘋果目標價調高，不過，他以3G轉換到4G期間iPhone換機比率降低、每支5G手機物料成本預估提高40至80美元為由警告，外界對iPhone12期待過深，恐怕會害了蘋果。

成田機場利比亞標普蘋果

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