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對於生活哲學 全球第二大富豪貝佐斯想的和你不一樣

2020-01-19 17:32經濟日報 編譯鍾詠翔／綜合外電

美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos），儘量不在上午10時前安排會議。

貝佐斯表示：「我早睡早起，喜歡上午的步調從容一點，」比如看報紙、喝杯咖啡、與孩子一起吃早餐。他會把消耗精力的會議，安排在午餐前，並儘量在下午5時前做出決策。

貝佐斯指出，身為高階主管，他每天的主要工作就是做決策，而且重質不重量。因此，他須睡足八小時，這樣才能思路敏捷、充滿活力，心情也更愉快。

貝佐斯認為，為了做更多決策而犧牲睡眠，這種做法並不可取。他說，若每天能做出三個明智決策，那也就夠了。

隨著亞馬遜的業績爆炸性成長，該公司的市值也跟著水漲船高，並使貝佐斯成為全球第二大富豪。不過，貝佐斯表示，自己從未追求過這類頭銜，他更樂意人們稱他為「發明家貝佐斯」、「創業家貝佐斯」，理由是這樣更有意義。

貝佐斯一再對員工表示：「股價一個月大漲30%，不要覺得自己比別人聰明30%，因為股價一個月重摔30%的時候，比別人笨30%的感覺，並不好受。」

貝佐斯並引用「價值投資之父」葛拉漢（Benjamin Graham）的一句話：「短期而言，股市是一台投票機器（投資人可觀察哪些股票有人氣），長期來看，股市則是秤重機（投資人評估上市公司的基本面）」。

貝佐斯說：「你要做的就是以這種方式經營公司，知道終有一日你會上秤重機；永遠不要花時間關注股價變化，我從不這麼做」。

貝佐斯為公司命名時，則學到公司名稱須響亮好記的重要性。起初他想取名為為「卡達伯拉」（Cadabra），靈感來自古老咒語「abracadabra」（據說此咒語具有驅除疾病、消災解厄的能力）。

結果當貝佐斯與律師討論公司註冊時，律師卻誤以為公司名稱是「屍體」（cadaver）。頓時讓他覺得這個名稱看起來不太妙。後來，貝佐斯將公司命名為「亞馬遜」，因為亞馬遜河是全球水流量最大的河流。

亞馬遜創辦人貝佐斯。路透
亞馬遜創辦人貝佐斯。路透
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貝佐斯重機

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