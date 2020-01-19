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這個論壇將集合全球身價總和上看5,000億美元的超富

2020-01-19 01:17經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）年會將在21日到24日登場，屆時將有至少119名億萬富豪共襄盛舉，加入各國政商名流一年一度的阿爾卑斯山朝聖之旅。

彭博資訊報導，這群億萬富豪的身價總和逼近5,000億美元，其中避險基金橋水聯合創辦人達里歐、黑石集團主席蘇世民以及摩根大通執行長戴蒙，將以嘉賓身分出席年會；WEF今年邀請來自約100國的逾2,000名嘉賓。

WEF年會維持以往的風格，成為全球富豪齊聚一堂的首要盛會，包括與會者爭相搭乘私人噴射機及享用價格高達43美元的熱狗，但這個情況引發的批評聲浪也隨之日益高漲。

由於WEF今年的主題聚焦於創造更公平的經濟及重塑工作環境，邀請富豪當嘉賓似乎與這些主題有所衝突。去年有專題小組成員在會中批評與會者對富人避稅的問題視而不見，造成全場譁然。

去年因政府停擺而缺席的美國總統川普，今年將出席WEF年會，隨行的團隊成員包含財長米努勤、商務部長羅斯、貿易代表賴海哲、川普女婿庫許納以及第一千金伊凡卡川普。

歐盟執委會主席范德賴恩及多國央行總裁也將出席這場盛會，包括日本銀行（央行）總裁黑田東彥、歐洲央行（ECB）總裁拉加德、國際清算銀行（BIS）總裁卡斯滕斯，以及英國央行總裁卡尼。

在政界方面，深陷反送中抗議風暴的香港特首林鄭月娥、德國總理梅克爾、巴基斯坦總理伊姆蘭汗、以及中國國務院副總理韓正，也都將出席本次WEF年會。

WEF川普

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