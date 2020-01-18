十年前投資萬事達卡公司1,000美元 現在投報率一鳴驚人

使用萬事達卡（Mastercard）的消費者不在少數，根據市調機構Statista，2019第3季全球使用中的萬事達卡數量為9.26億張，其中美國占2.4億張，等於每三名美國人就有兩人使用萬事達卡。

萬事達卡的成功不只有助公司發展，對長期投資人更是一項重大的正面消息。根據CNBC估算，投資人若在十年前的元月14日投資萬事達卡1,000美元，這筆投資到本月14日的價值已漲至1.25萬美元，總投資報酬率高達1,160%。

相較下，標普500指數的同期報酬率僅略高於250%。萬事達卡目前的股價在320美元價位盤旋。

雖然萬事達卡最廣為人知的是金融服務，但這家公司仍持續以科技事業為優先發展領域。萬事達卡偏好稱自己是「全球支付產業中的科技公司」，也利用新創科技與競爭對手做出區隔。

萬事達卡近幾年專注於發展幾項新的產品與服務，包括：

●感應支付服務Just Tap & Go：消費者輕點一下（Tap）萬事達卡或行動裝置中的相關App即可購物。

●萬事達卡支出控管服務（Mastercard In Control）：消費者能控制何時、何地以及如何使用以自己或事業名義申辦的萬事達卡。

●線上快速結帳體驗：這項工具簡化了線上零售商的結帳程序。