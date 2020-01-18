十年前投資萬事達卡公司1,000美元 現在投報率一鳴驚人
使用萬事達卡（Mastercard）的消費者不在少數，根據市調機構Statista，2019第3季全球使用中的萬事達卡數量為9.26億張，其中美國占2.4億張，等於每三名美國人就有兩人使用萬事達卡。
萬事達卡的成功不只有助公司發展，對長期投資人更是一項重大的正面消息。根據CNBC估算，投資人若在十年前的元月14日投資萬事達卡1,000美元，這筆投資到本月14日的價值已漲至1.25萬美元，總投資報酬率高達1,160%。
相較下，標普500指數的同期報酬率僅略高於250%。萬事達卡目前的股價在320美元價位盤旋。
雖然萬事達卡最廣為人知的是金融服務，但這家公司仍持續以科技事業為優先發展領域。萬事達卡偏好稱自己是「全球支付產業中的科技公司」，也利用新創科技與競爭對手做出區隔。
萬事達卡近幾年專注於發展幾項新的產品與服務，包括：
●感應支付服務Just Tap & Go：消費者輕點一下（Tap）萬事達卡或行動裝置中的相關App即可購物。
●萬事達卡支出控管服務（Mastercard In Control）：消費者能控制何時、何地以及如何使用以自己或事業名義申辦的萬事達卡。
●線上快速結帳體驗：這項工具簡化了線上零售商的結帳程序。
萬事達卡在全球設有六座科技中心，其中研發及工程師團隊正為數位支付程序及網路安全等項目努力開發新技術。萬事達卡已成立幾座萬事達卡實驗室，實驗團隊在此提出與支付有關的新概念，隨後進行測試並推廣到全球。
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