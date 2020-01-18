不只台灣 美日韓大學也面臨裁併潮

台灣私校因少子化危機，許多私立大學教師被狂砍薪資，待遇還不如中小學老師。不只台灣，各國大學也受到少子化衝擊，面臨招不到學生、被政府裁撤、整併，甚至關門的命運。

日本產經新聞報導，日本18歲升大學人口在2014至2018年間，從118萬人小幅回升至近120萬。然而，18歲人口將自2018年的118萬再度下降，預計2031年會跌破百萬，衝擊大學經營。這被稱為「大學2018年問題」。

日本大學在此之前面臨的狀況就已經很嚴峻。私立大學中註冊率100%的學校在1996年約占百分之96，到二○一七年卻降到約6成，有4成大學招不到學生。文部科學省為了促進大學整併，除了允許將整所大學轉賣給其他學校外，也承認以學院為單位的轉賣案。

南韓大學也面臨倒閉危機。韓國時報報導，首爾大學人口學教授趙容泰（音譯）研究指出，南韓去年有138所高等院校和189所大學尚在營運。然而，由於少子化，南韓截至2022年會有43所高等院校消失。截至2024年則會有73所4年制大學關門。