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大摩CEO去年薪酬2,700萬美元 但比前年少領7%

2020-01-18 21:31經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）去年營收與淨利同創新高，執行長高曼（James Gorman）共計抱回2,700萬美元薪酬，羨煞一般薪水階級，但其實比起前一年他少領了將近7%。知情人士透露，主要是大摩要控制成本，且縮減全體員工的紅利獎金。

根據17日呈交給主管機關的文件，大摩董事會表示，現年61歲的高曼去年表現「卓越」，並表示公司「財務表現強勁」。大摩去年營收410億美元、淨利增至91億美元，雙雙寫下歷來最佳紀錄。這種好表現往往會讓董事會給執行長大幅加薪。然而，消息人士指出，董事會考慮到公司日前已宣布，為了進一步減少開支，將裁減人員與裁決性薪酬。

大摩16日公布第4季財報時，提到去年全體員工的紅利獎金都減少，以抵銷其他增幅達7%的薪酬相關費用；該公司因裁員而支付的資遣費用高達1.72億美元。大摩去年12月表示將在全球裁員約1,500名員工，裁員規模約占總人力的2%。

摩根士丹利是第一家公布執行長2019年薪酬的華爾街大銀行，2018年高曼的薪酬在華爾街六大銀行中僅次於摩根大通執行長戴蒙3,100萬美元。

高曼的薪酬包含四個部分：150萬美元底薪、637.5萬美元的現金獎金、637.5萬美元的遞延股票獎勵、與以績效為準的1,275萬美元的股票獎勵。

摩根士丹利執行長高曼。 路透
摩根士丹利執行長高曼。 路透
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摩根華爾街薪水

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