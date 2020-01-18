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美股再創新高 低利率環境營造高本益比的無限可能

2020-01-18 19:43經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

美國股市周五繼續上漲，再度刷新歷史新高，美中本周簽署第一階段貿易協議，平息兩大經濟體劍拔弩張的硝煙，各大銀行公布的財報可見國內消費仍旺，經濟表現也讓人放心。

歐洲股市周五也創歷史新高，道瓊歐洲STX600大漲1%，歐盟貿易執委霍根（Phil Hogan）看好美歐談判進展，中國大陸上季經濟成長符合預期是兩大利多。

標普500指數周五漲0.4%收3,329.62點，今年來六度創下歷史新高，那斯達克綜合指數和道瓊工業指數各漲0.3%和0.2%，也再創高峰。三大指數本周漲幅都在1.8%以上。

法盛投資管理公司（Natixis）經理人賈納西維茲（Jack Janasiewicz）說：「去年的阻力已消散，形勢更加明朗。企業財報如今是一大重點，目前來看表現還不錯。」

標普500指數只要再漲5%，即可刷新史上多頭走勢最長且漲幅最大的歷史紀錄。上一次標普500指數花了九年半創下417%漲幅，而當前多頭長達10年10個月，已是史上最長，若能突破3,498點，將達到另一里程碑。

如此漲勢也令人擔憂價位已經偏高，按預估獲利計算的本益比，標普500指數成份股目前在18.4倍，已是2002年以來最高。

不過，過去一年績效打敗96%同業的聯博投信（AllianceBerstein）投資長提爾尼（Jim Tierney）認為，低利率的市場結構孕育出新的股價機制，因此還有上漲空間，本益比可上看30倍。如此看來，標普500指數還可漲到4,500點，也就是再漲35%。

景順（Invesco）全球市場策略師胡柏（Kristina Hooper）也同意：「這波漲勢幾乎全因Fed明確表示再升息的門檻非常之高。這是帶動最近一波股市上漲的噴射機燃料。」

今年標普500指數、道瓊工業指數創新高的場面已不足為奇 。路透
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