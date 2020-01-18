LV買下全球第二大未切割鑽石 放眼頂級珠寶市場

去年4月，近代史上第二大未切割原鑽在南非波札那的卡羅威礦區驚世出土，如今擁有166年歷史的法國精品業者路易威登（Louis Vuitton）意外成為大買主，買下這顆重達1,758克拉、比網球還大的鑽石原石。

倫敦金融時報（FT）報導，這次出手顯示路易威登渴望攻入頂級珠寶市場的野心。分析師指出，全球珠寶市場相當零碎且分散，知名品牌的市占率僅為20%至23%。對於近半營收來自手提袋和香水等軟奢侈品的路易威登而言，買下這顆鑽石凸顯硬奢侈品對母公司LVMH的重要性與日俱增，這一點從LVMH集團近期砸147億歐元天價收購蒂芙尼（Tiffany）。

發掘這枚巨鑽的加拿大礦商Lucara將之取名為Sewelô（在札那語的寓意是「稀有的發現」），並形容它的品質接近「寶石級」。目前Sewelô被保存在路易威登在凡登廣場的旗艦店。

路易威登拒絕透露購買Sewelô的價格。先前1,109克拉的「Lesedi de Rona」和812克拉的「Constellation」鑽石，成交價分別為5,300萬美元和6,310萬美元，不過這兩顆原石的品質均高於Sewelô。

美國寶石學院（GIA）首席品質官金恩（John King）表示，購買原石「相當冒險」。Sewelô最外層仍覆蓋光滑的碳，因此路易威登還不知道內部淨度。LVMH集團寶石鑑定負責人則表示，將需要費時三個月研究如何切割鑽石。

路易威登向來購買經過切割和拋光的鑽石，但在四、五年前發現買家對稀有鑽石的需求激增之後，開始收購原石，並直接與顧客討論鑽石最終成型。執行長柏克（Michael Burke）形容這是「完全訂做的形式」，路易威登正計劃對Sewelô採行同樣的方式。