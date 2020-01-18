巴隆：市場眼光沒那麼長 北京遺臭萬年之說嚇不了台股

北京政府對蔡英文總統這次選舉大勝連任很不高興，外交部長王毅撂下狠話：「分裂國家，注定遺臭萬年。」巴隆周刊報導，這話聽來威脅意味濃厚，若非軍事上的，也有在經濟上施壓的味道，台股為此蒙上陰影。但以投資人頂多只看五年來看，台股仍是不錯的選擇。

巴隆周刊引述多位分析師看法指出，面對電子產品當道和5G來臨的時代，台積電和鴻海在內的台灣科技股據有「太大不能倒」的形勢。

海納國際集團（SIG）分析師 Mehdi Hosseini說：「沒有台灣，就沒有蘋果和海思半導體（華為旗下晶片事業），除此之外別無選擇。」

光是台積電和鴻海就占台股權值30%，此外還有聯發科和大立光等科技要角。Gavekal分析師徐天佑（Vincent Tsui）說：「基本上，台股差可謂純粹的電子景氣股，如今已觸底回升。」

此外，三菱日聯銀行東亞市場研究主管陳仲華（Cliff Tan）指出，不論是華為或者非大陸業者帶動的趨勢，台積電及多檔台股處於5G革命的良好形勢。 「5G是良好題材，台灣對此布局甚深。」

台股目前已合理反映這些利多。不過，Lazard資產管理公司經理人 Peter Gillespie認為，隨獲利上揚，台股仍有上漲空間。「對股價要有兩年的眼光，這些股票會漸漸追隨獲利。 」

以上都是撇開政治不談的見解，由於美中科技競爭和台灣能否保持中立且能繼續對雙方供貨的不確定性，這或許是最明智的投資取向。

巴克萊經濟研究員謝涵涵認為，中國大陸既在零件方面受制於美國，在此形勢下更不可能打擊台灣的核心科技業者。她表示，大陸只可能在農產品進口上對台採取報復措施，殺傷力也小多了。