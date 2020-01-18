瑞信預測今年十大意外：美股漲25% 中國GDP難保4

瑞信發布2020年十大「意外」預測，包括美股標普指數可能再漲25%，而中國經濟成長率可能跌破4%。美聯社 分享 facebook

財經新聞網站MarketWatch報導，瑞信（Credit Suisse）發布2020十大「意外」預測，包含五項令人驚喜的好事，以及五項令人驚愕的壞事。其中或許最出人意外的是，瑞信策略師預期今年美股標普500指數可能再大漲25%。

美股主要指數2019年已大漲兩、三成，華爾街分析師普遍預期2020年美股漲勢可能從絢爛回歸平淡。但瑞信策略師Andrew Garthwaite在這項最新年度預測報告中指出，今年美股可望持續上攻的主要原因包括：股票的風險溢價（股票收益率高於與公債收益率的差距）仍非常高、湧入股市的資金流更為謹慎，以及貨幣情勢寬鬆。

瑞信全球策略團隊預期，今年另一個可能發生的驚喜是，日本成為投資報酬最佳的地區。原因包括：日本市場此刻的價位比全球市場便宜35%、日本是全球經濟復甦最大受益者，以及外國投資人目前普遍減碼日股。

其餘三個可能在今年成真的驚奇是：歐元勁升、石油價格可能躋身表現最優的三大資產類別之林、綠能相關公共基礎建設支出起飛。

不過，今年國際上也有可能出現一些令人驚愕的發展，其中教人最震驚的或許是：中國國內生產毛額（GDP）成長率可能跌破4%，觸及30年來最低點。瑞信團隊警告，中國今年恐將出現三個泡沫：信用、房市和投資，而日本、美國、愛爾蘭和西班牙的房價下跌一年內，經濟衰退就接踵而至。報告指出，不動產占家庭財富的一半、占GDP的9.5%、占地方政府稅收比重將近25%，並大約占四分之一的銀行資產。

另一個意外利空是，科技股表現可能落後大盤。瑞信指出，全球科技股如今已嫌「超買」，放空半導體股的活動現在變得非常熱絡。就統計數字來看，通常歐、美表現最強的類股，次年表現可能變得相形見絀。而且，世界各國對大型科技公司的監管也趨嚴。

瑞信另預測，美國公債殖利率可能在今年升到3%。

此外，信用資產（credit）經過風險調整後，可能成為今年表現最糟的資產。

瑞信團隊認為，今年義大利可能爆發融資危機。義大利人均GDP成長率是歐洲最弱的，且出口市占率正流失，人口結構也面臨挑戰。倘若發生政治危機，或主權債信評等遭信評公司降級，就可能引爆一波危機，進而大幅推升義大利公債殖利率與德國公債的差距，利差可能擴大到350個基點，導致義國經濟陷入衰退，並拖累歐洲股市。

但目前看來，2020年頭三個月已安然度過，令人訝異的事寥寥無幾。美股仍繼續創新高，一些個股重獲投資人青睞，包括人造肉公司Beyond Meat和電動車大廠特斯拉。中東緊張情勢在短暫竄升後又回復平靜。美國總統川普彈劾審判看來將是過眼雲煙。

所以，MarketWatch指出，投資人對瑞信團隊的年度十大「意外」預測姑且聽之，不宜盡信。但這些預測的確提供一些有趣的觀點，值得投資人思考。