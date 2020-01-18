54年的三星飛了！法國廚神餐廳被降級 舉國憤慨

2018年去世的法國「廚神」包庫斯（Paul Bocuse）開在里昂郊區的旗艦餐廳自1965年以來一直獲得米其林指南的三星評價，今年竟被降為二星。這個消息17日壓過法國大罷工及美國和伊朗衝突的新聞，躍上法國各大報的頭條，並引起大西洋兩岸美食評論家的忿忿不平。

以91歲高夀辭世的包庫斯是法國家喻戶曉的偶像人物，也是高盧人男子氣概的象徵。他在1970年代初帶領「新潮烹調」（Nouvelle Cuisine）運動，這是一種較清淡、重視感官的料理，套句包庫斯的話，就是把「隱藏在一堆調味料裡面的食材」解放出來。

已婚的包庫斯還有兩位情婦，但法國人說「沒關係」，「保羅先生（包庫斯）」不會做錯事：他是「世紀名廚」。

因此，包庫斯位在里昂的餐廳Auberge du Pont de Collonges今年被降為二星的消息，不僅法國人無法接受，也在全球高級料理界快速傳開，美國和歐洲的食評家紛紛表達不滿。

讓法國人氣憤的不只是他們喜愛包庫斯的料理，一向以傳統為榮的法國人也對國家象徵的凋零，以及法國的世界地位感到焦慮。法國料理過去被視為最頂尖的精致料理，如今已大不如前。

米其林指南國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）受訪表示，他16日親自前往這家餐廳傳達其被降級的消息，餐廳團隊聽聞後「情緒激動」。

普勒內克說：「三星與二星的區別在於，三星代表在品質上無懈可擊的用餐經驗。」

餐廳團隊17日發表聲明說：「儘管對審查員的評價感到極度挫折，但有一樣東西我們不想失去，那就是保羅先生的靈魂，包庫斯是有遠見、自由不羈的人，是大自然的力量。」