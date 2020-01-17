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日豐田汽車狠砸百億 進軍飛天車

2020-01-17 22:19聯合報 編譯羅方妤／即時報導

日本朝日新聞中文網報導，豐田汽車（TOYOTA）16日宣布，將與開發「飛天車」的美國新創公司Joby Aviation合作，將投資近4億美元（約近台幣119億元）。

Joby Aviation在2009年創立，目前正開發電動垂直起降機，並目標在未來提供「飛天計程車」的服務。

豐田表示，開發電動垂直起降機，與下個世代環境車的技術有很多共通點。豐田目前在評估透過這次的合作進軍「空中移動事業」。

飛天車示意圖。路透
飛天車示意圖。路透
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豐田計程車TOYOTA

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