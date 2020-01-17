日豐田汽車狠砸百億 進軍飛天車

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日本朝日新聞中文網報導，豐田汽車（TOYOTA）16日宣布，將與開發「飛天車」的美國新創公司Joby Aviation合作，將投資近4億美元（約近台幣119億元）。

Joby Aviation在2009年創立，目前正開發電動垂直起降機，並目標在未來提供「飛天計程車」的服務。