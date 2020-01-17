大撒幣猛吹捧仍遭莫迪拒見 貝佐斯熱臉貼印度冷屁股

亞馬遜CEO貝佐斯16日結束訪問印度的3天行程。期間他宣布將投資10億美元協助印度鍾巧企業數位轉型，還大誇「21世紀是印度人的世紀」，結果，不但印度總理莫迪拒見，也沒有任何內閣官員或重量級政要與他會面。

內閣消息人士透露，莫迪1個月前就拒絕貝佐斯求見：「政府不認為與貝佐斯見面有急迫性」。

分析家認為，惹起印度政府冷處理的乃是貝佐斯旗下的華盛頓郵報，對於莫迪諸多爭議性施政，像是廢除喀什米爾的自治區地位、推動歧視穆斯林的身分法，華盛頓郵報批評都火力全開。