經濟解析：飛雅特攜手鴻海 有利拓展大陸市場

飛雅特與鴻海合作，有助拓展中國大陸市場。 美聯社 分享 facebook

鴻海與飛雅特克萊斯勒結盟，向電動車市場進軍；對鴻海而言，這是智慧手機產業趨疲之際尋求新成長動能的契機；飛雅特則希望藉此搶占電動車市場。鴻海將與飛雅特成立合資公司，研發並生產電動車並拓展車聯網業務。

鴻海是蘋果公司iPhone的主要代工廠，但隨著智慧手機升級周期拉長以及來自中國大陸的競爭加劇，iPhone的銷售持續下滑。鴻海旗下富智康（FIH）去年春季已開始縮減智慧手機事業，把資源聚焦於轉向發展未來智慧連網車用電子零件。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析，與飛雅特結盟，有助鴻海提振設計、零件和供應鏈管理的可信度，預測該事業的規模將在未來幾年內逐步擴大，上看鴻海總營收的10%或逾新台幣6,000億元。

隨著監管規範日益趨嚴，全球車商正大舉投資電池動力車輛，以符合法規。飛雅特對電動車的投資不如競爭對手，也在中國大陸面臨嚴格派放規定的挑戰；與鴻海合作，有助飛雅特在中國大陸的銷售。

除了與鴻海合作，飛雅特也計劃與法國汽車製造商寶獅雪鐵龍集團（PSA Peugeot Citroën）合併，目標是加速新進技術的研發，包括電動車。

飛雅特在中國大陸市場一直面臨挑戰，即使是該公司旗下的全球性品牌Jeep，一開始也無法獲得大陸消費者青睞。飛雅特日前也表示，該公司第3季在亞洲地區的財報不佳，是受大陸需求下滑拖累。