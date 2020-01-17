需求預期助油價走高、金價跌 鈀金衝破2,300美元

供給短缺，鈀金價格觸及歷史新高。 路透 分享 facebook

油價周四上漲約1%，因美中簽署貿易協議及美墨加貿易協議取得進展，市場對能源需求的樂觀情緒升溫。避險需求下滑打壓金價，鈀金締造紀錄新高，因供給持續短缺。

布蘭特原油期貨上漲0.62美元或1%，結算價報每桶64.62美元；西德州原油期貨上漲0.71美元或1.2%，結算價報每桶58.52美元。

美中15日簽署第一階段貿易協議後，美國參議院16日批準美國、墨西哥和加拿大自由貿易協議（USMCA）修訂版。

依據美中貿易協議，中國大陸將在兩年內增加購買價值500億美元的美國石油、液化天然氣和其他能源產品。這將衝擊全球原油貿易流，因美國供給可能會將競爭對手的原油擠出最大的石油進口市場。

然而，分析師認為大陸可能難以實現這項目標，在更多細節公布之前，油價可能波動。

金價周四下滑，因樂觀經濟數據反映美國經濟體質強勁，且股市受美中貿易協議的樂觀情緒推升，打擊黃金的避險需求。

黃金現貨下跌0.3%，報每英兩1,551.53美元。 美國黃金期貨收跌0.2%，結算價報每英兩1,550.50美元。

鈀金現貨上漲1%，報每英兩2,286.43美元，盤中觸及每英兩2,395.71美元紀錄高點。鈀金現貨周四一度飆漲5.7%或130美元，締造盤中漲幅紀錄。

鈀金去年飆升54%之後，2020年來已上漲18%；分析師指出，鈀金供給緊縮幾乎沒有緩解可能，主要生產國南非的生產在11月大幅下滑，美中貿易休戰以及歐洲汽車銷售上個月創紀錄，則令需求的預期升高。更嚴格的排放目標，也將迫使汽車製造商在觸媒轉化器中使用更多鈀金。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch表示：「鈀金漲勢如此強勁，我不認為這僅僅是基本面原因推動，這已經成為一個泡沫。」