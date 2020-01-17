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台積電ADR反彈0.6% 溢價5.1%

2020-01-17 07:12經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四（13日）上漲，高於台北交易股價溢價為5.1%。

台積電昨（16）日預告，受惠第五代行動通訊（5G）與AI應用快速發展，本季將是歷年最旺的第1季，全年營收年增率將優於產業平均數（17%）。

台積電ADR漲0.6%，收在58.75美元。費城半導體指數漲1.7%。

美股周四再度締造收盤紀錄新高，標普500指數首次漲逾3,300點大關，主因美中簽署貿易協議以及美國消費者需求強勁跡象，令美股漲勢加速；科技股、摩根士丹利財報帶動漲勢。

道瓊工業指數上漲267.42點或0.9%，報29,297.64點；標普500指數收漲27.52點或0.8%，漲至3,316.81點；那斯達克指數收漲98.44點或1.1%，報9,357.13點。

台灣加權股價指數昨天跌24.95點收12,066.93點。台積電跌1.6%，收334.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 78.86 -1.13 79.30 -0.56

中華電 CHT 109.20 +0.39 109.50 -0.27

台積電 TSM 351.64 +0.62 334.50 5.12

聯電 UMC 15.80 -0.38 16.15 -2.16

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電標普美股

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