道瓊大漲267點 美股四大指數同創收盤新高

美股周四再度締造收盤紀錄新高，標普500指數首次升穿3,300點大關，主因美中簽署貿易協議以及美國消費者需求強勁跡象，令美股漲勢加速；科技股、摩根士丹利財報帶動漲勢。

道瓊工業指數上漲267.42點或0.92%，報29,297.64點；標普500指數收漲27.52點或0.84%，漲至3,316.81點；那斯達克指數收漲98.44點或1.06%，報9,357.13點。

費城半導體指數也締造收盤新高，收漲31.77點或1.7%，報1,903.93點，收盤首度突破1,900點關卡。

台積電和摩根士丹利公布強勁財報，銀行股和晶片製造商股價走高。

摩根士丹利股價大漲6.6%，該銀行財報優於預期，且上調財測，為美國大型銀行的強勁財報季畫下圓滿句點。

美國12月零售銷售成長0.3%，符合經濟學家預期，進一步提振市場樂觀情緒。零售銷售數據反映美國經濟在2019年底保持溫和成長，緩解投資人疑慮。

Globalt投資組合經理Tom Martin表示：「消費者支出強勁，證據就是零售銷售。」

科技股再次上漲。全球晶圓代工龍頭台積電公布強勁財測，微軟股價上漲1.8%，晶片製造商股價也大幅上漲。

美中簽署第一階段貿易協議，長達18個月的關稅戰爭端暫時告一段落。這場關稅戰曾重創金融市場，拖累全球經濟成長。中國將增加對美國商品和服務的採購，美國則將暫緩加徵關稅並削減部分已加徵的關稅。

貿易戰休戰的局面如果持續，投資人將把焦點轉向經濟數據和企業財報。

Refitiniv IBES的數據顯示，分析師預期標普500指數成分股企業公司第4季利潤下降0.4%，但2020年全年利潤將成長9.6%。