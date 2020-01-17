親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
伊朗報復美行動
哈利退出英王室
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國民黨檢討兩岸路線 青壯派擬推「九二共識」升級版

美中簽署第一階段貿協 卜睿哲：仍需關注技術管制

2020-01-17 06:07聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲指出，美中第一階段貿易協議並不包括技術管制，若美國川普政府對技術管制採取非常強硬的舉措，關切台積電與華為的關係，可能會衝擊台灣政治經濟的核心。

對於美台經貿關係，淡江大學戰略所副教授黃介正表示，台灣總統蔡英文高票連任，獲得民意授權，應立即解決美豬、美牛進口問題。

近期傳出美國有意加強對華為出口管制，以及美方施壓台積電在美設廠生產軍用晶片等；台積電董事長劉德音16日表示，沒有特別壓力要台積電在哪設廠生產。

記者在華府一場論壇詢問美國國防部前印太事務助理部長、現智庫「2049計畫」主席薛瑞福（Randall Schriver），美方是否施壓台積電赴美設廠，薛瑞福僅說，無法評論此事。

智庫「布魯金斯研究院」16日舉行研討會，探討台灣大選的影響與意義，由卜睿哲（Richard Bush）主持，該智庫資深研究員懷特（Thomas Wright）、黃介正等人與會。

關於美中簽署第一階段協議，以及即將展開的第二階段談判，是否影響美國對台政策，幾位學者認為第一階段未有豐富內容，且不會有第二階段；卜睿哲則提出，要留意第一階段協議未納入的議題，即技術管制。

卜睿哲指出，若川普政府對技術管制採取非常強硬的舉措，關切台積電與華為的關係，那可能會衝擊台灣政治經濟的核心，對台影響仍有待觀察。

至於蔡英文是否應於第二任解決美豬、美牛問題，黃介正表示，國民黨對此議題的立場明確，既然民進黨贏了，民進黨就要解決問題；美豬、美牛一直是台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談取得進展的障礙，更不用說雙邊貿易協定（BTA），台灣需要解決這個長久以來的問題。

黃介正指出，蔡英文獲得高票，獲得民意授權，如果蔡不做，未來總統不一定比她更容易解決問題，因此這是一個機會，蔡英文要盡快採取行動。

此外，黃介正表示，可預見未來四年將極具挑戰，台灣最好保持低調，盡可能不要捲入大國競爭。

華府智庫「布魯金斯研究院」16日舉行探討台灣大選影響與意義的研討會，由美國在台協...
華府智庫「布魯金斯研究院」16日舉行探討台灣大選影響與意義的研討會，由美國在台協會前理事主席卜睿哲（中）主持。華盛頓記者張加／攝影
分享
淡江大學戰略所副教授黃介正16日出席華府智庫活動，呼籲台灣總統蔡英文盡快解決美豬...
淡江大學戰略所副教授黃介正16日出席華府智庫活動，呼籲台灣總統蔡英文盡快解決美豬、美牛問題。華盛頓記者張加／攝影
分享

台積電卜睿哲蔡英文

延伸閱讀

薛瑞福談台選：北京不與蔡英文坐下來談是錯誤

總統蔡英文壓倒性勝選 華郵：習近平台灣夢幻滅

卜睿哲：大選證明一國兩制在台沒市場

蔡連任 卜睿哲：再度證明一國兩制在台沒市場

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

橡膠樹病害 衝擊輪胎料源

2020-01-17 02:04

印度擬制定新規 保障外資

2020-01-17 02:04

五大央行今年QE 恐不夠力

2020-01-17 02:03

印尼股市值將稱冠東南亞

2020-01-17 02:01

德國拚減排 逐步淘汰煤炭

2020-01-17 02:01

十大高檔消費城 亞洲占一半

2020-01-17 02:00

環境議題…全球最大風險

2020-01-17 02:00

美零售銷售增 經濟溫和成長

2020-01-16 23:27

大摩上季獲利優於預期

2020-01-16 23:21

雷諾董座澄清和日產分家傳言 將任命新執行長

2020-01-16 21:25

花旗：這個原因 導致未來油價漲幅受限

2020-01-16 20:30

BOSE計劃關閉美歐日澳所有實體門市 數百人將失業

2020-01-16 19:02

今年亞太IPO市場火熱 農曆過年前募資金額寫逾十年新高

2020-01-16 18:43

亞航與Google結盟推科技學程 加強員工數位能力

2020-01-16 17:23

王健全：中美簽協議 全球穩住 台灣也獲益

2020-01-16 14:14

特斯拉的飆漲故事 馬斯克看好大陸電動車市場

2020-01-16 13:34

世界經濟論壇風險報告 前五名長期風險皆為環境議題

2020-01-16 11:21

日本11月核心機械訂單增幅創紀錄 緩解經濟疑慮

2020-01-16 10:41

Fed褐皮書：2019年尾聲美國經濟溫和成長

2020-01-16 08:45

道瓊收盤首度突破29,000點大關 貿易協議緩解不確定性

2020-01-16 06:58

美中簽首階段貿易協議 道瓊與標普指數創新高

2020-01-16 06:36

芬蘭第一大報關注資源回收 譽台灣為全球典範

2020-01-16 06:09

德去年GDP成長 六年最差

2020-01-16 00:14

印度擬祭補貼 黏住手機鏈

2020-01-16 00:13

星國設法引進資管公司

2020-01-16 00:13

貝佐斯遞橄欖枝 投資印度中小企

2020-01-16 00:12

媒體發布經濟數據 川普考慮管制流程

2020-01-16 00:12

美銀報捷 上季獲利超預期

2020-01-16 00:12

Google護隱私 衝擊廣告商

2020-01-15 23:30

美國安局通報漏洞 微軟釋出安全補丁

2020-01-15 23:26

伊朗空難 烏航總裁：從沒懷疑自家航空釀墜機

2020-01-11 18:11

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

美中貿易協議 最後可能以「我們退出」告終！

2020-01-16 11:11

3分鐘看懂 美中貿易協議五大要點

2020-01-16 08:21

「恐龍樹」剩不到200棵 澳洲秘密搶救以免遭野火滅絕

2020-01-16 09:55

台人進東歐教堂「1舉動」犯大忌 小禎驚：會被罰到破產

2020-01-16 19:56

為何日本超市商品故意擺不整齊？真相曝掀網論戰

2020-01-16 17:56

因一封信 英哈利王子之妻與親父恐法庭相見

2020-01-16 10:13

21歲嫩媽派對狂歡1週 獨留3歲女兒吃洗衣粉餓死

2020-01-16 16:47

澳洲降暴雨舒緩野火 但洪災恐接踵而至

2020-01-16 13:55

首階段協議驚見中國向美國購稀土 引議論

2020-01-16 18:01

富豪生活淫亂愛炫富 17歲女兒直挺：我很愛父親

2020-01-16 11:02

進口400億美元美國農產 陸：飯碗裡裝的仍是中國糧

2020-01-16 08:59

影／南韓推AI面試官 求職者「膨風」無所遁形

2020-01-16 12:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top