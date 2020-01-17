美中簽署第一階段貿協 卜睿哲：仍需關注技術管制

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲指出，美中第一階段貿易協議並不包括技術管制，若美國川普政府對技術管制採取非常強硬的舉措，關切台積電與華為的關係，可能會衝擊台灣政治經濟的核心。

對於美台經貿關係，淡江大學戰略所副教授黃介正表示，台灣總統蔡英文高票連任，獲得民意授權，應立即解決美豬、美牛進口問題。

近期傳出美國有意加強對華為出口管制，以及美方施壓台積電在美設廠生產軍用晶片等；台積電董事長劉德音16日表示，沒有特別壓力要台積電在哪設廠生產。

記者在華府一場論壇詢問美國國防部前印太事務助理部長、現智庫「2049計畫」主席薛瑞福（Randall Schriver），美方是否施壓台積電赴美設廠，薛瑞福僅說，無法評論此事。

智庫「布魯金斯研究院」16日舉行研討會，探討台灣大選的影響與意義，由卜睿哲（Richard Bush）主持，該智庫資深研究員懷特（Thomas Wright）、黃介正等人與會。

關於美中簽署第一階段協議，以及即將展開的第二階段談判，是否影響美國對台政策，幾位學者認為第一階段未有豐富內容，且不會有第二階段；卜睿哲則提出，要留意第一階段協議未納入的議題，即技術管制。

卜睿哲指出，若川普政府對技術管制採取非常強硬的舉措，關切台積電與華為的關係，那可能會衝擊台灣政治經濟的核心，對台影響仍有待觀察。

至於蔡英文是否應於第二任解決美豬、美牛問題，黃介正表示，國民黨對此議題的立場明確，既然民進黨贏了，民進黨就要解決問題；美豬、美牛一直是台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談取得進展的障礙，更不用說雙邊貿易協定（BTA），台灣需要解決這個長久以來的問題。

黃介正指出，蔡英文獲得高票，獲得民意授權，如果蔡不做，未來總統不一定比她更容易解決問題，因此這是一個機會，蔡英文要盡快採取行動。