橡膠樹病害 衝擊輪胎料源

在東南亞橡膠園蔓延的真菌病害正推高橡膠價格，並且威脅到輪胎原料的中長期供應。部分人士認為，先前美中貿易戰衝擊新車銷售，拖累橡膠需求與價格大跌，導致橡膠真菌疫情被忽視，如今反而成為「助漲」價格的因素之一。

日經新聞報導，根據國際三方橡膠理事會的數據，截至10月1日，印尼300萬公頃的橡膠園中有38.2萬公頃受真菌Pestalotiopsis感染，泰國和大馬也證實出現疫情。

受感染的橡膠樹會因葉子掉落而無法行光合作用，導致樹汁液（橡膠原料）產量減少。估計占全球橡膠產量近10%的橡膠樹遭到感染。市場已顯現漲價效應。天然橡膠交易的國際基準東京商交所煙膠片（RSS）橡膠期貨在去年10月於每公斤155日圓（1.4美元）觸底後，價格持續攀升並徘徊在每公斤208.2日圓（1.89美元）的10個月高點左右。

雖然病害爆發是自然現象，但東京一家橡膠交易商表示，這種疾病原先可被避免，都怪2018年中期爆發的美中貿易戰導致中國新車銷售減緩，需求疑慮拖累東京RSS橡膠期貨在2018年11月一度跌至27個月低點，促使橡膠農民忽視橡膠樹，改種棕櫚等其他作物，結果橡膠病害疫情在去年夏季擴散、衝擊產量。