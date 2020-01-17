印尼股市值將稱冠東南亞

東南亞最大經濟體印尼，終於有望獲得此區最大股市的頭銜。印尼股市市值過去三個月來上漲超過5%，已逼近位居第一、但近來市值下滑的泰國股市，對印尼來說，現在將是超前的大好機會。

彭博資訊報導，印尼股市15日市值達到5,293.87億美元，與泰國股市的5,304.61億美元已相去不遠。泰國股市市值去年5月隨著泰銖走強，超越新加坡並躍居東南亞第一，但近來由於泰銖升幅收斂且經濟成長預料減緩，而逐漸下滑。

泰國SET指數是過去三個月唯一下跌的東南亞股市大盤，印尼雅加達綜合指數則在同期間上漲5.5%。

印尼股市市值曾在去年1月至4月間多次短暫登上東南亞第一。但在2019年以前，至少從彭博開始彙整數據的2003年起，大多數時間都是由新加坡稱霸。

印尼總統佐科威正在著手新一輪的基建計畫，並追求透過改革刺激印尼經濟。Amundi資產管理公司副投資長莫提爾表示：「印尼正迎來大好機會，成長題材不虞匱乏、政治和股市情況良好。」莫提爾並不看好泰國，原因是經濟疲弱。

印尼的中亞銀行目前以620億美元榮登東南亞市值最高的公司，超越新加坡的星展銀行（DBS）和泰國的泰國國家石油公司（PTT）。