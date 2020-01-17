環境議題…全球最大風險

世界經濟論壇（WEF）公布2020年風險報告，環境議題首次占據未來十年五大長期風險，包括極端氣候、未能成功減緩氣候變遷、生物多樣性喪失等；短期風險則是強權角力和政治兩極分化。

在2020年風險報告中，受訪者將極端氣候、未能成功減緩氣候變遷、生物多樣性喪失、重大自然災害，以及人為環境破壞列為未來十年最有可能發生的五大風險。這項調查進行14年歷史中，這是首次五大風險皆和氣候變遷有關。世界經濟論壇預定下周在瑞士達沃斯登場。

調查顯示，受訪者對今年最大的疑慮與去年如出一轍：憂心兩大強權角力將衝擊經濟；另一大風險則是政治兩極化，財富與所得不均的問題必須解決，否則將威脅市場經濟的正當性。報告還指出，證據顯示全球經濟同步放緩，決策者卻正在耗盡抵禦未來財政和金融危機的彈藥。

WEF主席布倫德（Borge Brende）說：「全球政治格局兩極化、海平面上升、氣候變遷釀成火災。今年世界各國領導人必須與社會各階層合作，以修復和重振我們的合作體系。這不只是為了短期的利益，而是解決根深柢固的風險」。

這份報告調查WEF組織成員和風險管理專家等逾千名人員。結果顯示企業界似乎還沒準備好因應氣候風險。